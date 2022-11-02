Запеканка с тыквой – это теплое сезонное блюдо, которое будет достаточно необычным на вашем столе, но и полезным. Яркий цвет блюда, аромат и нежная текстура понравится каждому, кто его попробует.

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Подавайте такую творожную запеканку с тыквой к завтраку или на десерт. Дополнительно ее можно полить домашним вареньем, сгущенкой или сиропом.

Рецепт творожной запеканки

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 350 граммов кисломолочного сыра;

– 90 граммов сахара;

– 35 граммов манной крупы;

– 300 граммов тыквенного пюре;

– 70 граммов жирных коровьих сливок;

– 2 куриных яйца;

– 100 граммов изюма.

Приготовление:

Тыквенное пюре должно быть достаточно густым и не водянистым. Относительно выбора кисломолочного сыра – он должен быть не засух и не пастообразен. Сливки можно заменить на жирную сметану.

Для приготовления творожной запеканки смешайте в миске все ингредиенты. Оставьте массу постоять так с пол часа, чтобы набухла манная крупа, а затем тщательно перебейте все блендером в однородную смесь.

Добавьте молотую корицу, еще можно добавить, как ароматизатор, цедру цитрусовых (лимона, апельсина или грейпфрута).

В форму для выпечки выложите пергамент для выпечки, немного смажьте его сливочным маслом и посыпьте сухариками. То же самое можно делать и без пергамента, просто с формой ваше изделие будет легко отставать от металла или любой формы.

Вылейте смесь, разровняйте поверхность и отправьте выпекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 30 – 40 минут. Можно на низ духовки ставить емкость с водой, чтобы запеканка не треснула.

Поскольку она лучше всего подходит теплой, немного ее охладите и подавайте к столу.

Приятного тебе аппетита!