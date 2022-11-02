Запеканка с тыквой – это теплое сезонное блюдо, которое будет достаточно необычным на вашем столе, но и полезным. Яркий цвет блюда, аромат и нежная текстура понравится каждому, кто его попробует.
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Подавайте такую творожную запеканку с тыквой к завтраку или на десерт. Дополнительно ее можно полить домашним вареньем, сгущенкой или сиропом.
Рецепт творожной запеканки
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Тыквенное пюре должно быть достаточно густым и не водянистым. Относительно выбора кисломолочного сыра – он должен быть не засух и не пастообразен. Сливки можно заменить на жирную сметану.
- Для приготовления творожной запеканки смешайте в миске все ингредиенты. Оставьте массу постоять так с пол часа, чтобы набухла манная крупа, а затем тщательно перебейте все блендером в однородную смесь.
- Добавьте молотую корицу, еще можно добавить, как ароматизатор, цедру цитрусовых (лимона, апельсина или грейпфрута).
- В форму для выпечки выложите пергамент для выпечки, немного смажьте его сливочным маслом и посыпьте сухариками. То же самое можно делать и без пергамента, просто с формой ваше изделие будет легко отставать от металла или любой формы.
- Вылейте смесь, разровняйте поверхность и отправьте выпекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 30 – 40 минут. Можно на низ духовки ставить емкость с водой, чтобы запеканка не треснула.
- Поскольку она лучше всего подходит теплой, немного ее охладите и подавайте к столу.
Приятного тебе аппетита!