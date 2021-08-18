"Та самая курочка": в магазинах появился загадочный бренд – кому он принадлежит
18 августа 2021 , 09:50Читати новину українською
Источник:24 канал
Недавно украинские магазины начали продавать фасованную охлажденную курятину под новым брендом.
Продукция – в минималистичной упаковке зеленого цвета с прозрачной защитной пленкой. На ней – короткая надпись: "Та самая курочка".
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Как оказалось, продукция – отнюдь не нового производителя. Это та же "Наша Ряба", владельцем которой является агрохолдинг МХП.Кстати, ТМ "Наша Ряба" входит в десятку самых дорогих брендов Украины.
Пока что МХП воздерживается от комментариев. Следовательно, о том, почему ТМ "Наша Ряба" изменила формат и под каким брендом далее будет выпускаться продукция, нам остается лишь догадываться.