Продукція продається у мінімалістичній упаковці зеленого кольору з прозорою захисною плівкою, на якій видніється короткий напис "Та сама курочка".

До теми Інвестиція в майбутнє: МХП уклав угоду з мережею онлайн-ресторанів Foodz Ukraine

Як виявилось, продукція аж ніяк не нова, а належить відомому бренду "Наша Ряба", власником якого є агрохолдинг МХП.

До речі, ТМ "Наша Ряба" входить у десятку найдорожчих брендів України.

Наразі МХП утримується від коментарів. А, отже, про те, чому ТМ "Наша Ряба" змінила формат та під яким брендом випускатиметься продукція – залишається лише здогадуватись.