Тайны кулинарных экспертов: как вкусно приготовить рыбу

Рыба – незаменимая составляющая здорового рациона, а значит, должна регулярно появляться на нашем столе. И вкусно готовить ее вовсе не сложно. Следует лишь знать несколько кулинарных секретов.

Шедевр кулинарного искусства может получиться только из свежей рыбы. Поэтому, выбирая карпа, щуку, форель или другую любимую рыбу, особое внимание обращайте на их свежесть. У свежей рыбы слегка влажная блестящая чешуя, ясные выпуклые глаза, плотная и эластичная тушка.

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Чтобы безопасно выпотрошить рыбу, аккуратно надрежьте живот тонким острым ножом от заднего прохода до головы. Удалите все внутренности из чрева рыбы и аккуратно соскребите черный налет и сгустки крови изнутри у спины.

Следующим шагом надо удалить жабры. Просто вытяните их пальцами, при необходимости аккуратно обрезая их острыми ножницами. Тщательно промойте выпотрошенную рыбу изнутри и снаружи под струей холодной проточной воды.

Невероятное блюдо / Фото unsplash

Одни из лучших и полезных способов приготовления рыбы – на пару или сварить. Иногда этот способ кажется слишком простым и пресным, но это легко исправить – нужно добавить в воду любимые специи, а само блюдо подать с соответствующим соусом.

Рыба – один из залогов здорового рациона / Фото unsplash

Лимон не всегда является успешным союзником для рыбы. Если выбранная рыба не относится к жирным сортам, то в результате можно получить очень сухое блюдо. Лучше используйте для маринада обычное растопленное сливочное масло. Для пикантности в рыбу можно добавить ложку белого сухого вина.

Секреты удачного блюда / Фото unsplash

Жареная рыба особенно подойдет с хрустящей корочкой. Главный секрет приготовления такой рыбы – правильная сковородка с антипригарным покрытием.