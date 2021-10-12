Шедевр кулинарного искусства может получиться только из свежей рыбы. Поэтому, выбирая карпа, щуку, форель или другую любимую рыбу, особое внимание обращайте на их свежесть. У свежей рыбы слегка влажная блестящая чешуя, ясные выпуклые глаза, плотная и эластичная тушка.

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Чтобы безопасно выпотрошить рыбу, аккуратно надрежьте живот тонким острым ножом от заднего прохода до головы. Удалите все внутренности из чрева рыбы и аккуратно соскребите черный налет и сгустки крови изнутри у спины.

Следующим шагом надо удалить жабры. Просто вытяните их пальцами, при необходимости аккуратно обрезая их острыми ножницами. Тщательно промойте выпотрошенную рыбу изнутри и снаружи под струей холодной проточной воды.

Невероятное блюдо / Фото unsplash

Одни из лучших и полезных способов приготовления рыбы – на пару или сварить. Иногда этот способ кажется слишком простым и пресным, но это легко исправить – нужно добавить в воду любимые специи, а само блюдо подать с соответствующим соусом.

Рыба – один из залогов здорового рациона / Фото unsplash

Лимон не всегда является успешным союзником для рыбы. Если выбранная рыба не относится к жирным сортам, то в результате можно получить очень сухое блюдо. Лучше используйте для маринада обычное растопленное сливочное масло. Для пикантности в рыбу можно добавить ложку белого сухого вина.

Секреты удачного блюда / Фото unsplash

Жареная рыба особенно подойдет с хрустящей корочкой. Главный секрет приготовления такой рыбы – правильная сковородка с антипригарным покрытием.