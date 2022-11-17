Максимально тонкие и не рвутся: какой секретный ингредиент нужно добавлять в тесто для блинов

Тонкие блины, которые не рвутся – это цель каждой хозяйки. У опытных кулинаров они получаются всегда благодаря добавлению только одного ингредиента.

Блинчики – очень популярное блюдо на украинских столах. Им подходит любая начинка, а сладкие блины можно смело называть одним из любимых лакомств детей.

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Секрет тонких блинов

Румяные и тонкие блины – это именно тот результат, за которым гонится каждый из нас. Правда, часто возникает проблема: тонкие блины часто рвутся, и их переворачивание превращается в настоящую муку.

Настоящее наслаждение / Фото Pixabay

Чтобы избежать этой неприятной ситуации, следует добавить к тесту всего один секретный ингредиент. Опытные хозяйки уже догадались, что речь идет о кукурузном крахмале.

Да-да, всего несколько чайных ложек этого ингредиента гарантируют непревзойденный результат. Ваше тесто не будет прилипать к сковороде, а блины будут очень эластичными и точно не беспокоят вас рваными кусками. При возможности попробуйте этот секрет и убедитесь в его действенности на собственном опыте.