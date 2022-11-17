Млинці – надзвичайно популярна страва на українських столах. Їм пасує будь-яка начинка, а солодкі млинці можна сміливо називати одним з улюблених ласощів дітей.

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Секрет тонких млинців

Рум'яні та тонкі млинці – це саме той результат, за яким женеться кожен із нас. Щоправда, часто виникає проблема: тонкі млинці часто рвуться, і їх перевертання перетворюється на справжню мороку.

Справжня насолода / Фото Pixabay

Щоб уникнути цієї неприємної ситуації, варто додати до тіста лише один секретний інгредієнт. Досвідчені господині вже здогадалися, що мова йде про кукурудзяний крохмаль.

Так-так, лише кілька чайних ложок цього інгредієнта гарантують неперевершений результат. Ваше тісто не буде прилипати до сковорідки, а млинці будуть дуже еластичними та точно не турбуватимуть вас рваними шматками. За нагоди спробуйте цей секрет та переконайтеся у його дієвості на власному досвіді.