Без духовки и усилий: готовим вкусный торт, который поразит вас нежностью

Полакомиться сладеньким – это обязательный ритуал, но из-за отключения света готовить десерты, нуждающиеся в усилиях, может быть не слишком хорошей идеей. Великолепной опцией может стать торт без выпечки, который будет смаковать с любимым горячим напитком.

Сейчас проводить много времени на кухне – это роскошь, позволить себе которую могут далеко не все. Иногда важно эффективно использовать каждую минуту, поэтому в основном приходится обращаться к рецептам, позволяющим получить вкусное блюдо за минимум времени.

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Благодаря быстрым рецептам можно приготовить все, даже торт, без особого труда. Всего несколько простых манипуляций – и мы получим вкусный десерт, который подарит много удовольствия даже в темноте.

Рецепт торта без выпечки

Время: 20 минут + 2 час на пропитку слоев

Порций: 8

Удовольствие, которое очень легко готовить / Фото Pysznosci

Ингредиенты:

2 яйца;

65 грамм кукурузного крахмала;

100 грамм сахара;

600 миллилитров молока (и еще немного для увлажнения печенья);

145 грамм сливочного масла;

160 грамм шоколадного печенья;

печенье савоярди;

80 грамм черного шоколада;

80 миллилитров сливок (высокой жирности).

Приготовление:

В миску вбиваем яйца, добавляем крахмал и немного молока. Хорошо взбиваем, остальное молоко добавляем в процессе. Разогреваем сковороду на среднем огне. Выливаем содержимое миски и готовим массу, пока она не станет густой и однородной по консистенции. Ставим тесто на 30 минут в холодильник, чтобы оно остыло. Вынимаем тесто, добавляем к нему масло и хорошо взбиваем. Вымачиваем печенье и савоярды в молоке. Выкладываем торт следующими слоями: савоярди, тесто, печенье. Ставим торт в холодильник на 1,5 часа. Готовим топинг: разогреваем сливки и топим в них шоколад и немного масла. Поливаем им торт и снова ставим десерт в холодильник. По желанию можно украсить кофейными зернами. Торт можно подавать к столу, как только глазурь застынет.

Приятного аппетита!