Без духовки и усилий: готовим вкусный торт, который поразит вас нежностью
Источник:Pysznosci
Полакомиться сладеньким – это обязательный ритуал, но из-за отключения света готовить десерты, нуждающиеся в усилиях, может быть не слишком хорошей идеей. Великолепной опцией может стать торт без выпечки, который будет смаковать с любимым горячим напитком.
Сейчас проводить много времени на кухне – это роскошь, позволить себе которую могут далеко не все. Иногда важно эффективно использовать каждую минуту, поэтому в основном приходится обращаться к рецептам, позволяющим получить вкусное блюдо за минимум времени.
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Благодаря быстрым рецептам можно приготовить все, даже торт, без особого труда. Всего несколько простых манипуляций – и мы получим вкусный десерт, который подарит много удовольствия даже в темноте.
Рецепт торта без выпечки
Время: 20 минут + 2 час на пропитку слоев
Порций: 8
Удовольствие, которое очень легко готовить / Фото Pysznosci
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 65 грамм кукурузного крахмала;
- 100 грамм сахара;
- 600 миллилитров молока (и еще немного для увлажнения печенья);
- 145 грамм сливочного масла;
- 160 грамм шоколадного печенья;
- печенье савоярди;
- 80 грамм черного шоколада;
- 80 миллилитров сливок (высокой жирности).
Приготовление:
- В миску вбиваем яйца, добавляем крахмал и немного молока. Хорошо взбиваем, остальное молоко добавляем в процессе.
- Разогреваем сковороду на среднем огне. Выливаем содержимое миски и готовим массу, пока она не станет густой и однородной по консистенции. Ставим тесто на 30 минут в холодильник, чтобы оно остыло.
- Вынимаем тесто, добавляем к нему масло и хорошо взбиваем.
- Вымачиваем печенье и савоярды в молоке.
- Выкладываем торт следующими слоями: савоярди, тесто, печенье. Ставим торт в холодильник на 1,5 часа.
- Готовим топинг: разогреваем сливки и топим в них шоколад и немного масла. Поливаем им торт и снова ставим десерт в холодильник. По желанию можно украсить кофейными зернами. Торт можно подавать к столу, как только глазурь застынет.
Приятного аппетита!