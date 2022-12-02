Нині проводити багато часу на кухні – це розкіш, дозволити собі яку можуть далеко не всі. Інколи важливо ефективно використати кожну хвилину, тож в основному доводиться звертатися до рецептів, які дозволяють отримати смачну страву за мінімум часу.
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Завдяки швидким рецептам можна приготувати все, навіть торт, без особливих зусиль. Всього кілька простих маніпуляцій – і ми отримаємо смачний десерт, який подарує багато задоволення навіть у темряві.
Рецепт торта без випікання
Час: 20 хвилин + 2 години на просочування шарів
Порцій: 8
Задоволення, яке вкрай легко готувати / Фото Pysznosci
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 65 грамів кукурудзяного крохмалю;
- 100 грамів цукру;
- 600 мілілітрів молока (і ще трішки для зволоження печива);
- 145 грамів вершкового масла;
- 160 грамів шоколадного печива;
- печиво савоярді;
- 80 грамів чорного шоколаду;
- 80 мілілітрів вершків (високої жирності).
Приготування:
- У миску вбиваємо яйця, додаємо крохмаль та трішки молока. Добре збиваємо, решту молока додаємо у процесі.
- Розігріваємо сковорідку на середньому вогні. Виливаємо вміст миски та готуємо масу, поки вона не стане густою та однорідною за консистенцією. Ставимо тісто на 30 хвилин у холодильник, щоб воно охололо.
- Виймаємо тісто, додаємо до нього масло і добре збиваємо.
- Вимочуємо печиво та савоярді у молоці.
- Викладаємо торт наступними шарами: савоярді, тісто, печиво. Ставимо торт у холодильник на 1,5 години.
- Готуємо топінг: розігріваємо вершки та топимо в них шоколад та трішки масла. Поливаємо ним торт та знову ставимо десерт у холодильник. За бажанням можна прикрасити його кавовими зернами. Торт можна подавати до столу, як тільки глазур застигне.
Смачного!