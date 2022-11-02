Этот десерт удивит всех: готовим торт из зеленого чая

2 ноября 2022 , 20:20
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Источник:

Smaker

Разнообразие десертов так велико, что найти что-то оригинальное крайне легко. Всегда выпадает возможность удивить своих родных и друзей, нужно только не бояться экспериментов.

Оказывается, японский зеленый чай матча – это не только отличный напиток, но и диетическое дополнение к десертам. Этот чай придаст десерту особый светло-зеленый цвет, которым растение может похвастаться благодаря особому способу выращивания.

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Торт из маскарпоне, белого шоколада и матчи – это невероятное сочетание вкусов и эстетики, которым можно удивить даже опытных кулинаров.

Рецепт торта с матчей

Время: 1 час

Порций: 6

Особенный ингредиент / Фото Pixabay

Ингредиенты:

Для теста:

  • 3 яйца;
  • 180 грамм сахара;
  • 250 миллилитров пахты;
  • 100 миллилитров растительного масла;
  • 230 грамм муки;
  • 2 столовые ложки чая матча (порошок);
  • чайная ложка соды;
  • чайная ложка разрыхлителя;

Для крема:

  • 250 грамм маскарпоне;
  • 200 миллилитров жирных сливок (36%);
  • 200 грамм белого шоколада;
  • сок одного лимона;
  • по желанию – сахарная пудра.

Приготовление:

  1. Разъемную форму для торта смазываем маслом и немного посыпаем мукой.
  2. Разогреваем духовку до 175 градусов.
  3. Яйца взбиваем с сахаром до пышной массы (высокая скорость миксера).
  4. Медленно добавляем масло, затем – пахту. Уменьшаем скорость миксера и медленно добавляем все остальные сыпучие ингредиенты. Взбиваем все до получения однородного теста.
  5. Выливаем в форму и ставим в духовку на 40 минут. Даем тесту остыть.
  6. Разделяем тесто на 3 ровных пластины.
  7. Шоколад топим на водяной бане, даем ему немного остыть и смешиваем с маскарпоне.
  8. Хорошо взбиваем охлажденные сливки. Аккуратно соединяем их с маскарпоне, добавляем лимонный сок.
  9. Перемазываем коржи кремом и ставим в холодильник на 2 – 3 часа.
  10. Торт можно подавать с любыми сезонными фруктами.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська