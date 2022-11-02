Этот десерт удивит всех: готовим торт из зеленого чая

Разнообразие десертов так велико, что найти что-то оригинальное крайне легко. Всегда выпадает возможность удивить своих родных и друзей, нужно только не бояться экспериментов.

Оказывается, японский зеленый чай матча – это не только отличный напиток, но и диетическое дополнение к десертам. Этот чай придаст десерту особый светло-зеленый цвет, которым растение может похвастаться благодаря особому способу выращивания.

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Торт из маскарпоне, белого шоколада и матчи – это невероятное сочетание вкусов и эстетики, которым можно удивить даже опытных кулинаров.

Рецепт торта с матчей

Время: 1 час

Порций: 6

Особенный ингредиент / Фото Pixabay

Ингредиенты:

Для теста:

3 яйца;

180 грамм сахара;

250 миллилитров пахты;

100 миллилитров растительного масла;

230 грамм муки;

2 столовые ложки чая матча (порошок);

чайная ложка соды;

чайная ложка разрыхлителя;

Для крема:

250 грамм маскарпоне;

200 миллилитров жирных сливок (36%);

200 грамм белого шоколада;

сок одного лимона;

по желанию – сахарная пудра.

Приготовление:

Разъемную форму для торта смазываем маслом и немного посыпаем мукой. Разогреваем духовку до 175 градусов. Яйца взбиваем с сахаром до пышной массы (высокая скорость миксера). Медленно добавляем масло, затем – пахту. Уменьшаем скорость миксера и медленно добавляем все остальные сыпучие ингредиенты. Взбиваем все до получения однородного теста. Выливаем в форму и ставим в духовку на 40 минут. Даем тесту остыть. Разделяем тесто на 3 ровных пластины. Шоколад топим на водяной бане, даем ему немного остыть и смешиваем с маскарпоне. Хорошо взбиваем охлажденные сливки. Аккуратно соединяем их с маскарпоне, добавляем лимонный сок. Перемазываем коржи кремом и ставим в холодильник на 2 – 3 часа. Торт можно подавать с любыми сезонными фруктами.

Приятного аппетита!