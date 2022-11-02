Этот десерт удивит всех: готовим торт из зеленого чая
2 ноября 2022 , 20:20Читати новину українською
Источник:Smaker
Разнообразие десертов так велико, что найти что-то оригинальное крайне легко. Всегда выпадает возможность удивить своих родных и друзей, нужно только не бояться экспериментов.
Оказывается, японский зеленый чай матча – это не только отличный напиток, но и диетическое дополнение к десертам. Этот чай придаст десерту особый светло-зеленый цвет, которым растение может похвастаться благодаря особому способу выращивания.
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Торт из маскарпоне, белого шоколада и матчи – это невероятное сочетание вкусов и эстетики, которым можно удивить даже опытных кулинаров.
Рецепт торта с матчей
Время: 1 час
Порций: 6
Особенный ингредиент / Фото Pixabay
Ингредиенты:
Для теста:
- 3 яйца;
- 180 грамм сахара;
- 250 миллилитров пахты;
- 100 миллилитров растительного масла;
- 230 грамм муки;
- 2 столовые ложки чая матча (порошок);
- чайная ложка соды;
- чайная ложка разрыхлителя;
Для крема:
- 250 грамм маскарпоне;
- 200 миллилитров жирных сливок (36%);
- 200 грамм белого шоколада;
- сок одного лимона;
- по желанию – сахарная пудра.
Приготовление:
- Разъемную форму для торта смазываем маслом и немного посыпаем мукой.
- Разогреваем духовку до 175 градусов.
- Яйца взбиваем с сахаром до пышной массы (высокая скорость миксера).
- Медленно добавляем масло, затем – пахту. Уменьшаем скорость миксера и медленно добавляем все остальные сыпучие ингредиенты. Взбиваем все до получения однородного теста.
- Выливаем в форму и ставим в духовку на 40 минут. Даем тесту остыть.
- Разделяем тесто на 3 ровных пластины.
- Шоколад топим на водяной бане, даем ему немного остыть и смешиваем с маскарпоне.
- Хорошо взбиваем охлажденные сливки. Аккуратно соединяем их с маскарпоне, добавляем лимонный сок.
- Перемазываем коржи кремом и ставим в холодильник на 2 – 3 часа.
- Торт можно подавать с любыми сезонными фруктами.
Приятного аппетита!