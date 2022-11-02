Виявляється, японський зелений чай матча – це не лише чудовий напій, а й дієтичний додаток до десертів. Цей чай надасть десерту особливого світло-зеленого кольору, яким рослина може похизуватися завдяки особливому способу вирощування.
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Торт з маскарпоне, білого шоколаду та матчі – це неймовірне поєднання смаків та естетики, яким ви можете здивувати навіть досвідчених кулінарів.
Рецепт торта із матчею
Час: 1 година
Порцій: 6
Особливий інгредієнт / Фото Pixabay
Інгредієнти:
Для тіста:
- 3 яйця;
- 180 грамів цукру;
- 250 мілілітрів пахти;
- 100 мілілітрів рослинної олії;
- 230 грамів борошна;
- 2 столові ложки чаю матча (порошок);
- чайна ложка соди;
- чайна ложка розпушувача;
Для крему:
- 250 грамів маскарпоне;
- 200 мілілітрів жирних вершків (36%);
- 200 грамів білого шоколаду;
- сік одного лимона;
- за бажанням – цукрова пудра.
Приготування:
- Роз'ємну форму для торта змащуємо маслом та трішки посипаємо борошном.
- Розігріваємо духовку до 175 градусів.
- Яйця збиваємо з цукром до пишної маси (висока швидкість міксера).
- Повільно додаємо олію, потім – пахту. Зменшуємо швидкість міксера та поволі додаємо усі інші сипучі інгредієнти. Збиваємо все до отримання однорідного тіста.
- Виливаємо у форму та ставимо в духовку на 40 хвилин. Даємо тісту охолонути.
- Розділяємо тісто на 3 рівні пластини.
- Шоколад топимо на водяній бані, даємо йому трішки охолонути та змішуємо із маскарпоне.
- Добре збиваємо охолоджені вершки. Акуратно з'єднуємо їх з маскарпоне, додаємо лимонний сік.
- Перемащуємо коржі кремом та ставимо у холодильник на 2 – 3 години.
- Торт можна подавати із будь-якими сезонними фруктами.
Смачного!