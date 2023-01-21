Торт "Калейдоскоп" – вкусное начало выходных
21 января 2023, 09:23Читати новину українською
Источник:Сook with me at home
Этот торт называют по-разному: "Битое стекло", "Калейдоскоп", "Мозаика", но вкус от названия неизменен – фантастический.
Если у вас на носу большая вечеринка или просто хочется вкусного торта – приготовьте этот из желе на бисквитных коржах. Хотя по времени он достаточно затратный, но сами процессы не трудны.
Читайте также Салаты на Китайский Новый Год 2023: простые домашние рецепты
Советуем разделить приготовление торта на два этапа и выпекать заранее бисквит, ведь он должен настояться в холодильнике.
Рецепт торта "Калейдоскоп"
- Время: 14 часов
- Порции: 6 – 8
– 125 граммов муки;
– 25 граммов кукурузного крахмала;
– 5 куриных яиц;
– 150 граммов сахара;
– соль.
Для начинки:
– 700 миллилитров коровьих сливок 20 – 30%;
– 120 граммов сахара;
– 10 граммов желатина;
– 4 разных галереток;
– по 350 миллилитров воды для галереток.
Приготовление:
- Просеиваем муку, добавляем крахмал и перемешиваем.
- Яйца выкладываем в широкую и не глубокую посуду, добавляем соль, сахар и начинаем взбивать на максимальной скорости до образования рыхлой белой массы. Ориентировочно 8 – 10 минут. Масса за это время увеличивается вдвое.
- К взбитым яйцам просеиваем половину смешанной муки с крахмалом. Аккуратно лопаткой, движениями снизу вверх начинаем вмешивать сыпучие в яичную массу. Добавляем оставшуюся муку, снова аккуратно вымешиваем до однородности.
- Дно формы устилаем пергаментом, ничем не смазываем. Выкладываем тесто в форму и равномерно распределяем. Накрываем куском фольги (так бисквит будет ровным) и выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
- Открываем духовку, забираем фольгу и печем бисквит до готовности (сухой спички) еще примерно 20 минут. Сразу, как вытащили из духовки, аккуратно длинным ножом проходите между бисквитом и бортиком формы. Снимаем форму и пергамент и оставляем на решетке до полного охлаждения. После этого заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник минимум на 6 часов.
- Каждое желе высыпаем в отдельную миску и заливаем каждое 350 миллилитрами кипятка. Вымешиваем до полного растворения и даем остыть до комнатной температуры. Далее переливаем каждое отдельно в прямоугольные формы и отправляем в холодильник до полного застывания.
- Готовое желе нарезаем кубиками. Желатин заливаем водой (80 миллилитров) на 5 минут. В это время в сотейник вливаем сливки, всыпаем сахар и отправляем на небольшой огонь, помешивая. Держим, пока сахар не растопится.
- Сливки должны быть достаточно горячие, но палец можно еще обмакнуть. Не кипятить! Желатиновую смесь растворяем в горячих сливках, хорошо размешиваем до однородности и охлаждаем до комнатной температуры. Далее у сливки выкладываем порезанное желе, перемешиваем.
- Бисквит разрезаем на два коржа. Один корж выкладываем на тарелку в кондитерское кольцо. Когда сливочная масса от холодного желе начнет вскакивать, выкладываем ее на бисквит в кольце, разравниваем и накрываем второй частью бисквита, слегка прижимаем. Отправляем в холодильник на ночь.
- Украшаем торт по желанию.
Приятного тебе аппетита!