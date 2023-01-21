Торт "Калейдоскоп" – вкусное начало выходных

Этот торт называют по-разному: "Битое стекло", "Калейдоскоп", "Мозаика", но вкус от названия неизменен – фантастический.

Если у вас на носу большая вечеринка или просто хочется вкусного торта – приготовьте этот из желе на бисквитных коржах. Хотя по времени он достаточно затратный, но сами процессы не трудны.

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Советуем разделить приготовление торта на два этапа и выпекать заранее бисквит, ведь он должен настояться в холодильнике.

Рецепт торта "Калейдоскоп"

Время: 14 часов

14 часов Порции: 6 – 8

– 125 граммов муки;– 25 граммов кукурузного крахмала;– 5 куриных яиц;– 150 граммов сахара;– соль.– 700 миллилитров коровьих сливок 20 – 30%;– 120 граммов сахара;– 10 граммов желатина;– 4 разных галереток;– по 350 миллилитров воды для галереток.

Приготовление:

Просеиваем муку, добавляем крахмал и перемешиваем.

Яйца выкладываем в широкую и не глубокую посуду, добавляем соль, сахар и начинаем взбивать на максимальной скорости до образования рыхлой белой массы. Ориентировочно 8 – 10 минут. Масса за это время увеличивается вдвое.

К взбитым яйцам просеиваем половину смешанной муки с крахмалом. Аккуратно лопаткой, движениями снизу вверх начинаем вмешивать сыпучие в яичную массу. Добавляем оставшуюся муку, снова аккуратно вымешиваем до однородности.

Дно формы устилаем пергаментом, ничем не смазываем. Выкладываем тесто в форму и равномерно распределяем. Накрываем куском фольги (так бисквит будет ровным) и выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Открываем духовку, забираем фольгу и печем бисквит до готовности (сухой спички) еще примерно 20 минут. Сразу, как вытащили из духовки, аккуратно длинным ножом проходите между бисквитом и бортиком формы. Снимаем форму и пергамент и оставляем на решетке до полного охлаждения. После этого заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник минимум на 6 часов.

Каждое желе высыпаем в отдельную миску и заливаем каждое 350 миллилитрами кипятка. Вымешиваем до полного растворения и даем остыть до комнатной температуры. Далее переливаем каждое отдельно в прямоугольные формы и отправляем в холодильник до полного застывания.

Готовое желе нарезаем кубиками. Желатин заливаем водой (80 миллилитров) на 5 минут. В это время в сотейник вливаем сливки, всыпаем сахар и отправляем на небольшой огонь, помешивая. Держим, пока сахар не растопится.

Сливки должны быть достаточно горячие, но палец можно еще обмакнуть. Не кипятить! Желатиновую смесь растворяем в горячих сливках, хорошо размешиваем до однородности и охлаждаем до комнатной температуры. Далее у сливки выкладываем порезанное желе, перемешиваем.

Бисквит разрезаем на два коржа. Один корж выкладываем на тарелку в кондитерское кольцо. Когда сливочная масса от холодного желе начнет вскакивать, выкладываем ее на бисквит в кольце, разравниваем и накрываем второй частью бисквита, слегка прижимаем. Отправляем в холодильник на ночь.

Украшаем торт по желанию.

Приятного тебе аппетита!