Мы выбрали три рецепта бюджетных и одновременно вкусных салатов, на приготовление которых вам нужно всего 30 минут.
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Они легки в приготовлении, домашние и понравятся буквально всем: с крабовыми палочками, без мяса только с овощами и курицей и виноградом. Выбирайте тот, который больше всего понравился, или готовьте все три.
Салат с крабовыми палочками
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Крабовые палочки, огурцы, яйца и лук нарезаем произвольными кусочками и перекладываем в миску.
Салат с крабовыми палочками / Фото из личного архива Юлии Симончук
- Добавляем сюда кукурузу, предварительно вареный рис, майонез, соль, перец и перемешиваем.
Приятного тебе аппетита!
Салат с шампиньонами и зеленым горошком
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Лук мелко нарезаем кубиками, морковь натираем на терку и смешиваем их. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.
- Отдельно обжариваем мелко нарезанные грибы до готовности. Сцеживаем лишнее масло, если таковое будет.
Салат овощной / Фото из личного архива Юлии Симончук
- Смешиваем обжаренную морковь с луком, грибами, добавляем горошек, майонез и перемешиваем.
- Сдабриваем специями, добавляем мелко нарезанную зелень. Лучше всего вымешивать салат за несколько минут перед подачей и еще перед этим охладить в холодильнике.
Приятного тебе аппетита!
Салат с виноградом и курицей
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Отварное куриное мясо нарезаем небольшими кусками. Так же яйца, сладкий перец, творог.
Салат с виноградом и курицей / Фото из личного архива Юлии Симончук
- Виноград разрезаем пополам, если велик.
- Все смешиваем, добавляем майонез со специями и заправляем салат.
Вкушаем!