Мы выбрали три рецепта бюджетных и одновременно вкусных салатов, на приготовление которых вам нужно всего 30 минут.

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Они легки в приготовлении, домашние и понравятся буквально всем: с крабовыми палочками, без мяса только с овощами и курицей и виноградом. Выбирайте тот, который больше всего понравился, или готовьте все три.

Салат с крабовыми палочками

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Крабовые палочки, огурцы, яйца и лук нарезаем произвольными кусочками и перекладываем в миску.


Салат с крабовыми палочками / Фото из личного архива Юлии Симончук

  • Добавляем сюда кукурузу, предварительно вареный рис, майонез, соль, перец и перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!

Салат с шампиньонами и зеленым горошком

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Лук мелко нарезаем кубиками, морковь натираем на терку и смешиваем их. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.
  • Отдельно обжариваем мелко нарезанные грибы до готовности. Сцеживаем лишнее масло, если таковое будет.


Салат овощной / Фото из личного архива Юлии Симончук

  • Смешиваем обжаренную морковь с луком, грибами, добавляем горошек, майонез и перемешиваем.
  • Сдабриваем специями, добавляем мелко нарезанную зелень. Лучше всего вымешивать салат за несколько минут перед подачей и еще перед этим охладить в холодильнике.

Приятного тебе аппетита!

Салат с виноградом и курицей

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Отварное куриное мясо нарезаем небольшими кусками. Так же яйца, сладкий перец, творог.


Салат с виноградом и курицей / Фото из личного архива Юлии Симончук

  • Виноград разрезаем пополам, если велик.
  • Все смешиваем, добавляем майонез со специями и заправляем салат.

Вкушаем!