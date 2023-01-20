Мы выбрали три рецепта бюджетных и одновременно вкусных салатов, на приготовление которых вам нужно всего 30 минут.

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Они легки в приготовлении, домашние и понравятся буквально всем: с крабовыми палочками, без мяса только с овощами и курицей и виноградом. Выбирайте тот, который больше всего понравился, или готовьте все три.

Салат с крабовыми палочками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– 250 граммов консервированной кукурузы;

– 3 отварных куриных яйца;

– 2 огурца;

– 100 граммов отварного риса;

– 1 репчатый лук;

– соль;

– черный молотый перец;

– майонез.

Приготовление:

Крабовые палочки, огурцы, яйца и лук нарезаем произвольными кусочками и перекладываем в миску.



Салат с крабовыми палочками / Фото из личного архива Юлии Симончук

Добавляем сюда кукурузу, предварительно вареный рис, майонез, соль, перец и перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!

Салат с шампиньонами и зеленым горошком

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 250 – 300 граммов шампиньонов;

– 1 репчатый лук;

– 1 морковь;

– 100 граммов консервированного зеленого горошка;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза;

– 3 – 4 столовых ложки масла;

– зелень;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Лук мелко нарезаем кубиками, морковь натираем на терку и смешиваем их. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.

Отдельно обжариваем мелко нарезанные грибы до готовности. Сцеживаем лишнее масло, если таковое будет.



Салат овощной / Фото из личного архива Юлии Симончук

Смешиваем обжаренную морковь с луком, грибами, добавляем горошек, майонез и перемешиваем.

Сдабриваем специями, добавляем мелко нарезанную зелень. Лучше всего вымешивать салат за несколько минут перед подачей и еще перед этим охладить в холодильнике.

Приятного тебе аппетита!

Салат с виноградом и курицей

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 отварное куриное филе;

– 100 граммов сыра фета или брынзы;

– 3 отварных куриных яйца;

– 1 сладкий перец;

– 150 – 200 граммов винограда;

– майонез;

– соль;

– черный молотый перец;

– зелень.

Приготовление:

Отварное куриное мясо нарезаем небольшими кусками. Так же яйца, сладкий перец, творог.



Салат с виноградом и курицей / Фото из личного архива Юлии Симончук

Виноград разрезаем пополам, если велик.

Все смешиваем, добавляем майонез со специями и заправляем салат.

Вкушаем!