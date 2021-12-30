Торт с клюквой и белым шоколадом: отличный рецепт без выпекания

Торт, в котором сочетаются белый шоколад, маскарпоне и клюква станет изюминкой и желаемым моментом застолья.

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Скорее храните рецепт и удивляйте близких особым десертом.

Время: 2 часа

Порций: 4

Прекрасный десерт / Фото kwestiasmaku

Ингредиенты:

Крем:

Украшение:

Приготовление:

Печенье тщательно перемешать миксером или измельчителем с добавлением растопленного сливочного масла.

Выложить массу в металлическую форму (желательно со съемным дном) диаметром примерно 23 сантиметра, плотно прижать ко дну и бортам. Выпекайте примерно 8 – 10 минут при 180 градусах, а затем охладите (выпечку можно пропустить, если у вас нет духовки, а вместо этого поставить тесто в холодильник).

Поместите клюкву в кастрюлю вместе с сахаром. Готовьте около 10 – 15 минут без крышки, пока фрукт не распадется и не загустеет. Между тем время от времени помешивайте и сбрызгивайте водой, если клюква прилипает ко дну.

Вскипятите сливки, отставьте от огня, добавьте поломанный кубиками шоколад и перемешайте до полного растворения.

Дайте полностью остыть (например, в кастрюле с холодной водой). Взбивайте маскарпоне около минуты электрическим миксером, пока оно не увеличится в объеме.

Добавьте их в охлажденный шоколад в 3 приема, каждый раз ненадолго перемешивайте, пока ингредиенты не соединятся.