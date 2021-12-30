Торт с клюквой и белым шоколадом: отличный рецепт без выпекания
30 декабря 2021 , 23:01Читати новину українською
Источник:kwestiasmaku
На праздники так хочется удивить гостей и родных особыми вкусностями. Нежный торт с шоколадом и клюквой подойдет для любого стола.
Торт, в котором сочетаются белый шоколад, маскарпоне и клюква станет изюминкой и желаемым моментом застолья.
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Скорее храните рецепт и удивляйте близких особым десертом.
Рецепт торта с клюквой и белым шоколадом
Время: 2 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
- 200 грамм песочного или овсяного печенья;
- 80 грамм сливочного масла;
- 200 грамм свежей клюквы + для украшения 50 грамм сахара.
Крем:
- 125 миллилитров сливок 30% или 18%;
- 200 грамм белого шоколада;
- 250 грамм маскарпоне;
Украшение:
- веточки, клюква в сахаре, готовые украшения
Приготовление:
- Печенье тщательно перемешать миксером или измельчителем с добавлением растопленного сливочного масла.
- Выложить массу в металлическую форму (желательно со съемным дном) диаметром примерно 23 сантиметра, плотно прижать ко дну и бортам. Выпекайте примерно 8 – 10 минут при 180 градусах, а затем охладите (выпечку можно пропустить, если у вас нет духовки, а вместо этого поставить тесто в холодильник).
- Поместите клюкву в кастрюлю вместе с сахаром. Готовьте около 10 – 15 минут без крышки, пока фрукт не распадется и не загустеет. Между тем время от времени помешивайте и сбрызгивайте водой, если клюква прилипает ко дну.
- Вскипятите сливки, отставьте от огня, добавьте поломанный кубиками шоколад и перемешайте до полного растворения.
- Дайте полностью остыть (например, в кастрюле с холодной водой). Взбивайте маскарпоне около минуты электрическим миксером, пока оно не увеличится в объеме.
- Добавьте их в охлажденный шоколад в 3 приема, каждый раз ненадолго перемешивайте, пока ингредиенты не соединятся.
- Выложите на тесто клюкву, а сверху крем и поставьте в холодильник примерно на 2 часа.