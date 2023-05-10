Лучшие рецепты тортов без выпечки ко Дню матери
День матери каждый год празднуют во второе воскресенье мая. В 2023 году этот праздник пришелся на 14 мая. Чтобы вы могли поздравить мамочек мы подобрали интересные рецепты тортов без выпекания.
Лучший подарок ко Дню матери – торт, приготовленный собственноручно. Такой сюрприз точно станет приятным, а еще очень вкусным.
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Все рецепты сладких десертов без выпечки и готовятся буквально за 15 минут. Дальше работу за вас сделает холодильник, ведь тортикам нужно будет стабилизироваться.
Торт с печеньем Орео
Время: 15 минут (2 часа в охлаждение)
Приготовление:
- Подготовьте круглую форму диаметром 17 сантиметров, укройте бортики ацетатной лентой.
- Тщательно измельчите сухари в блендере в крошку.
- Растопите сливочное масло и перемешайте с крошкой, если масса сухая – добавьте молоко. Выложите массу в противень и сформируйте лепешку.
- В отдельном сосуде смешайте сливочный творог, арахисовую пасту, сахарную пудру и сливки – взбейте все в однородную массу.
Торт с печеньем Орео / Фото Бетти Крокер
- Выложите начинку на торт и разровняйте.
- Растопите шоколад и полейте готовый торт. Задекорируйте половинками печенья "Орео". Отправьте его в холодильник на несколько часов, чтобы он загустел.
- Нарежьте торт кусочками и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Молочный торт с вафлями
- Время: 15 минут (2 часа для охлаждения)
Приготовление:
- Тщательно измельчите блендером вафли на однородную массу. Выложите все в круглую форму диаметром 18 сантиметров. А чтобы было легко вынуть торт – укройте борта ацетатной лентой.
- В сотейнике смешайте молоко, крахмал, 100 г сахарной пудры и яичные желтки. Тщательно перемешайте венчиком и доведите до легкого кипения на умеренном огне. Не забудьте постоянно помешивать крем, чтобы не было комочков.
- Выложите готовый крем на лепешку и накройте пленкой "в контакт". Охладите.
- Отдельно взбейте сливки, 50 г сахарной пудры и крем-сыр. Смажьте частью крема торт, остальное переложите в кондитерский мешок.
- Посыпьте торт орешками и декорируйте остатками крема.
Приятного аппетита!
Торт с апельсинами и желе.
Время: 15 минут (2 часа в застывание)
Приготовление:
- Тщательно измельчите печенье на крошку. Соедините с растопленным сливочным маслом.
- В двух отдельных стаканах соедините с желатином молоко и апельсиновый сок (100 миллилитров). Оставьте массы набухнуть.
- В круглую форму диаметром 18 сантиметров выложите слой из печенья и сформируйте лепешку.
- Очистите апельсины и карамелизуйте их на сковороде со сливочным маслом и сахарной пудрой.
- В отдельном глубоком сосуде соедините сливочный сыр, 100 г сахарной пудры, сливки. Тщательно взбейте массу миксером.
- Растопите набухший желатин с молоком и влейте в творожную массу. Еще раз тщательно перебейте миксером.
- Соедините сливочную массу с апельсинами и перемешайте. Выложите на лепешку и разровняйте лопаткой.
- В сотейнике растопите набухший желатин с апельсиновым соком и влейте оставшуюся часть цитрусового напитка. Вылейте на творожную массу и отправьте в холодильник на 2 часа.
- Готовый торт извлеките из формы и подавайте к столу охлажденным.
Приятного аппетита!
Банановый торт с желе
- Время: 15 минут (2 – 3 часа в охлаждение)
Приготовление:
- Поломайте печенье руками, переложите в чашу блендера и измельчите на крошку.
- Растопите сливочное масло и смешайте его с печеньем.
- Выложите массу в круглую форму и сформируйте лепешку.
- Растворите желатин в воде и оставьте на несколько минут, чтобы набух.
- Бананы перебейте с лимонным соком на пюре.
- Малину также превратите в пюре и процедите через мелкое сито, чтобы очистить от косточек.
- В глубоком сосуде взбейте сливки с творогом и сахарной пудрой.
Банановый торт / Фото Адобсток
- Растопите желатин и влейте его в творожную массу.
- Разделите массу на 2 части: в одну добавьте банановое пюре, в другую – малиновое.
- Выложите массы на лепешку и немного перемешайте.
- Отправьте торт в холодильник на 1 час, чтобы стабилизироваться.
- Для приготовления верхнего слоя растворите желатин с водой и оставьте набухать.
- В сотейнике соедините воду, лимонный сок, сахар и варите до растворения сахара. Добавьте в сироп набухший желатин, перемешайте и охладите.
- Нарежьте банан кружочками и выложите на торт.
- Залейте все охлажденным сиропом и отправьте торт в холодильник еще на 1 – 2 часа.
Приятного аппетита!