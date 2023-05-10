Лучшие рецепты тортов без выпечки ко Дню матери

10 мая 2023, 12:42
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День матери каждый год празднуют во второе воскресенье мая. В 2023 году этот праздник пришелся на 14 мая. Чтобы вы могли поздравить мамочек мы подобрали интересные рецепты тортов без выпекания.

Лучший подарок ко Дню матери – торт, приготовленный собственноручно. Такой сюрприз точно станет приятным, а еще очень вкусным.

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Все рецепты сладких десертов без выпечки и готовятся буквально за 15 минут. Дальше работу за вас сделает холодильник, ведь тортикам нужно будет стабилизироваться.

Торт с печеньем Орео

Время: 15 минут (2 часа в охлаждение)

Приготовление:

  • Подготовьте круглую форму диаметром 17 сантиметров, укройте бортики ацетатной лентой.
  • Тщательно измельчите сухари в блендере в крошку.
  • Растопите сливочное масло и перемешайте с крошкой, если масса сухая – добавьте молоко. Выложите массу в противень и сформируйте лепешку.
  • В отдельном сосуде смешайте сливочный творог, арахисовую пасту, сахарную пудру и сливки – взбейте все в однородную массу.


Торт с печеньем Орео / Фото Бетти Крокер

  • Выложите начинку на торт и разровняйте.
  • Растопите шоколад и полейте готовый торт. Задекорируйте половинками печенья "Орео". Отправьте его в холодильник на несколько часов, чтобы он загустел.
  • Нарежьте торт кусочками и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Молочный торт с вафлями

  • Время: 15 минут (2 часа для охлаждения)

Приготовление:

  • Тщательно измельчите блендером вафли на однородную массу. Выложите все в круглую форму диаметром 18 сантиметров. А чтобы было легко вынуть торт – укройте борта ацетатной лентой.
  • В сотейнике смешайте молоко, крахмал, 100 г сахарной пудры и яичные желтки. Тщательно перемешайте венчиком и доведите до легкого кипения на умеренном огне. Не забудьте постоянно помешивать крем, чтобы не было комочков.
  • Выложите готовый крем на лепешку и накройте пленкой "в контакт". Охладите.
  • Отдельно взбейте сливки, 50 г сахарной пудры и крем-сыр. Смажьте частью крема торт, остальное переложите в кондитерский мешок.
  • Посыпьте торт орешками и декорируйте остатками крема.

Приятного аппетита!

Торт с апельсинами и желе.

Время: 15 минут (2 часа в застывание)

Приготовление:

  • Тщательно измельчите печенье на крошку. Соедините с растопленным сливочным маслом.
  • В двух отдельных стаканах соедините с желатином молоко и апельсиновый сок (100 миллилитров). Оставьте массы набухнуть.
  • В круглую форму диаметром 18 сантиметров выложите слой из печенья и сформируйте лепешку.
  • Очистите апельсины и карамелизуйте их на сковороде со сливочным маслом и сахарной пудрой.
  • В отдельном глубоком сосуде соедините сливочный сыр, 100 г сахарной пудры, сливки. Тщательно взбейте массу миксером.
  • Растопите набухший желатин с молоком и влейте в творожную массу. Еще раз тщательно перебейте миксером.
  • Соедините сливочную массу с апельсинами и перемешайте. Выложите на лепешку и разровняйте лопаткой.
  • В сотейнике растопите набухший желатин с апельсиновым соком и влейте оставшуюся часть цитрусового напитка. Вылейте на творожную массу и отправьте в холодильник на 2 часа.
  • Готовый торт извлеките из формы и подавайте к столу охлажденным.

Приятного аппетита!

Банановый торт с желе

  • Время: 15 минут (2 – 3 часа в охлаждение)

Приготовление:

  • Поломайте печенье руками, переложите в чашу блендера и измельчите на крошку.
  • Растопите сливочное масло и смешайте его с печеньем.
  • Выложите массу в круглую форму и сформируйте лепешку.
  • Растворите желатин в воде и оставьте на несколько минут, чтобы набух.
  • Бананы перебейте с лимонным соком на пюре.
  • Малину также превратите в пюре и процедите через мелкое сито, чтобы очистить от косточек.
  • В глубоком сосуде взбейте сливки с творогом и сахарной пудрой.


Банановый торт / Фото Адобсток

  • Растопите желатин и влейте его в творожную массу.
  • Разделите массу на 2 части: в одну добавьте банановое пюре, в другую – малиновое.
  • Выложите массы на лепешку и немного перемешайте.
  • Отправьте торт в холодильник на 1 час, чтобы стабилизироваться.
  • Для приготовления верхнего слоя растворите желатин с водой и оставьте набухать.
  • В сотейнике соедините воду, лимонный сок, сахар и варите до растворения сахара. Добавьте в сироп набухший желатин, перемешайте и охладите.
  • Нарежьте банан кружочками и выложите на торт.
  • Залейте все охлажденным сиропом и отправьте торт в холодильник еще на 1 – 2 часа.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак