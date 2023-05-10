Найкращий подарунок до Дня матері – торт приготований власноруч. Такий сюрприз точно стане приємним, а ще надзвичайно смачним.

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Всі рецепти солодких десертів без випікання і готуються буквально за 15 хвилин. Далі роботу за вас зробить холодильник, адже тортикам потрібно буде стабілізуватися.

Торт з печивом Орео

Час: 15 хвилин (2 години на охолодження)

Інгредієнти:

– 180 грамів солодких сухарів;

– 80 грамів вершкового масла;

– 2 столові ложки молока (якщо маса суха);

– 400 грамів вершкового сиру;

– 300 грамів арахісової пасти з карамеллю;

– 80 грамів цукрової пудри;

– 100 мілілітрів жирних вершків;

– 80 грамів шоколаду;

– печиво "Орео".

Приготування:

Підготуйте круглу форму діаметром 17 сантиметрів, вкрийте борти ацетатною стрічкою.

Ретельно подрібніть сухарі в блендері в крихту.

Розтопіть вершкове масло та перемішайте з крихтою, якщо маса суха – додайте молоко. Викладіть масу в деко, та сформуйте корж.

В окремій посудині змішайте вершковий сир, арахісову пасту, цукрову пудру та вершки – збийте все в однорідну масу.



Торт з печивом Орео / Фото Бетті Крокер

Викладіть начинку на торт та розрівняйте.

Розтопіть шоколад та полийте ним готовий торт. Задекоруйте половинками печива "Орео". Відправте його в холодильник на кілька годин, щоб він загус.

Наріжте торт шматочками й подавайте до столу.

Смачного!

Молочний торт з вафлями

Час: 15 хвилин (2 години для охолодження)

Інгредієнти:

– 350 грамів шоколадних вафель;

– 500 мілілітрів молока;

– 80 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 5 сирих яєчних жовтків;

– 150 грамів цукрової пудри;

– 100 мілілітрів жирних вершків;

– 100 грамів вершкового сиру;

– горіхи та шоколад для оздоблення.

Приготування:

Ретельно подрібніть блендером вафлі на однорідну масу. Викладіть все до круглої форми діаметром 18 сантиметрів. А щоб було легко вийняти торт – вкрийте борти ацетатною стрічкою.

У сотейнику змішайте молоко, крохмаль, 100 грамів цукрової пудри та яєчні жовтки. Ретельно все перемішайте вінчиком та доведіть до легкого кипіння на помірному вогні. Не забудьте постійно помішувати крем, щоб не було грудочок.

Викладіть готовий крем на корж та накрийте плівкою "в контакт". Охолодіть.

Окремо збийте вершки, 50 грамів цукрової пудри та крем-сир. Змастіть частиною крему торт, решту перекладіть у кондитерський мішок.

Посипте торт горішками та задекоруйте залишками крему.

Смачного!

Торт з апельсинами та желе

Час: 15 хвилин (2 години на застигання)

Інгредієнти:

– 180 грамів печива;

– 80 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 100 мілілітрів молока;

– 15 грамів желатину;

– 150 мілілітрів жирних вершків;

– 500 грамів вершкового сиру;

– 3 апельсини (20 грамів вершкового масла+40 грамів цукрової пудри);

Для декору:

– 15 грамів желатину;

– 300 мілілітрів апельсинового соку.

Приготування:

Ретельно подрібніть печиво на крихту. З'єднайте з розтопленим вершковим маслом.

У двох окремих склянках з'єднайте з желатином молоко та апельсиновий сік (100 мілілітрів). Залишіть маси набухнути.

У круглу форму діаметром 18 сантиметрів викладіть шар з печива та сформуйте корж.

Почистіть апельсини та карамелізуйте їх на сковорідці з вершковим маслом та цукровою пудрою.

В окремій глибокій посудині з'єднайте вершковий сир, 100 грамів цукрової пудри, вершки. Ретельно збийте масу міксером.

Розтопіть набухлий желатин із молоком і влийте до сирної маси. Ще раз ретельно перебийте міксером.

З'єднайте вершкову масу з апельсинами та перемішайте. Викладіть на корж та розрівняйте лопаткою.

У сотейнику розтопіть набухлий желатин з апельсиновим соком і влийте решту цитрусового напою. Вилийте на сирну масу й відправте в холодильник на 2 години.

Готовий торт вийміть з форми й подавайте до столу охолодженим.

Смачного!

Банановий торт з желе

Час: 15 хвилин (2 – 3 години на охолодження)

Інгредієнти:

– 200 грамів пісочного печива;

– 80 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 400 грамів вершкового сиру;

– 15 грамів желатину;

– 200 мілілітрів жирних вершків;

– 1½ банана;

– 20 грамів лимонного соку;

– 100 грамів малини.

Для декорування:

– 10 грамів желатину;

– 200 мілілітрів води;

– 20 грамів лимонного соку;

– 60 грамів цукру;

– 1 банан.

Приготування:

Поламайте печиво руками, перекладіть до чаші блендера й подрібніть на крихту.

Розтопіть вершкове масло й змішайте його з печивом.

Викладіть масу до круглої форми й сформуйте корж.

Розчиніть желатин у воді й залиште на кілька хвилин, щоб набух.

Банани перебийте з лимонним соком на пюре.

Малину також перетворіть на пюре й процідіть крізь дрібне сито, щоб очистити від кісточок.

У глибокій посудині збийте вершки із сиром та цукровою пудрою.



Банановий торт / Фото Адобсток

Розтопіть желатин і влийте його до сирної маси.

Розділіть масу на 2 частини: до однієї додайте бананове пюре, до іншої – малинове.

Викладіть маси на корж і трішки перемішайте.

Відправте торт до холодильника на 1 годину, щоб він стабілізувався.

Для приготування верхнього шару розчиніть желатин із водою й залиште, щоб набух.

У сотейнику з'єднайте воду, лимонний сік, цукор і варіть до розчинення цукру. Додайте до сиропу набухлий желатин, перемішайте й охолодіть.

Наріжте банан кружальцями й викладіть на торт.

Залийте все охолодженим сиропом і відправте торт до холодильника ще на 1 – 2 години.

Смачного!