Торт ко Дню Валентина: рецепт малинового тирамису
2 февраля 2023, 13:52Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Чтобы удивить вторую половинку, приготовьте яркий торт. Он покорит сердце и желудок в День влюбленных.
Малиновое тирамису – легкий, быстрый и вкусный десерт. Этот рецепт также подходит для боящихся тирамису классического варианта – он без сырых яиц!
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Тирамису – классический кофейный десерт итальянской кухни. В переводе звучит, как "поднеси меня к облакам" из-за своей нежной структуры. Мы предлагаем немного изменить его и добавить малины.
Рецепт торта тирамису с малиной
- Время: 2 – 4 часа
- Порции: 8
– 250 граммов печенья савоярди;
– 300 граммов свежей или замороженной малины;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 150 граммов жирных коровьих сливок 30 – 33%;
– 75 граммов сахарной пудры для крема;
– 300 граммов сыра маскарпоне.
Приготовление:
- Для пропитки: в малину добавляем сахарную пудру, лимонный сок и пробиваем блендером.
- Для крема холодные коровьи сливки взбиваем миксером до загущения, добавляем сахарную пудру, сыр маскарпоне и перемешиваем до однородной массы.
- Форму ставим на дощечку с пергаментом, делаем тонкий слой крема сверх формы и фиксируем печенье. Теперь печенье погружаем в малиновый соус на несколько секунд и кладем в форму ровным слоем (сверху еще можно полить).
- Слой печенья покрываем 1/3 крема, сверху снова кладем слой пропитанного печенья, затем крем и повторяем снова.
- Убираем в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.
Приятного тебе аппетита!