Торт ко Дню Валентина: рецепт малинового тирамису

Чтобы удивить вторую половинку, приготовьте яркий торт. Он покорит сердце и желудок в День влюбленных.

Малиновое тирамису – легкий, быстрый и вкусный десерт. Этот рецепт также подходит для боящихся тирамису классического варианта – он без сырых яиц!

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Тирамису – классический кофейный десерт итальянской кухни. В переводе звучит, как "поднеси меня к облакам" из-за своей нежной структуры. Мы предлагаем немного изменить его и добавить малины.

Рецепт торта тирамису с малиной

Время: 2 – 4 часа

2 – 4 часа Порции: 8

– 250 граммов печенья савоярди;– 300 граммов свежей или замороженной малины;– 50 граммов сахарной пудры;– 1 чайная ложка лимонного сока;– 150 граммов жирных коровьих сливок 30 – 33%;– 75 граммов сахарной пудры для крема;– 300 граммов сыра маскарпоне.

Приготовление:

Для пропитки: в малину добавляем сахарную пудру, лимонный сок и пробиваем блендером.

Для крема холодные коровьи сливки взбиваем миксером до загущения, добавляем сахарную пудру, сыр маскарпоне и перемешиваем до однородной массы.

Форму ставим на дощечку с пергаментом, делаем тонкий слой крема сверх формы и фиксируем печенье. Теперь печенье погружаем в малиновый соус на несколько секунд и кладем в форму ровным слоем (сверху еще можно полить).

Слой печенья покрываем 1/3 крема, сверху снова кладем слой пропитанного печенья, затем крем и повторяем снова.

Убираем в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

Приятного тебе аппетита!