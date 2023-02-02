Торт ко Дню Валентина: рецепт малинового тирамису

2 февраля 2023, 13:52
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Валерия Велигура

Чтобы удивить вторую половинку, приготовьте яркий торт. Он покорит сердце и желудок в День влюбленных.

Малиновое тирамису – легкий, быстрый и вкусный десерт. Этот рецепт также подходит для боящихся тирамису классического варианта – он без сырых яиц!

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Тирамису – классический кофейный десерт итальянской кухни. В переводе звучит, как "поднеси меня к облакам" из-за своей нежной структуры. Мы предлагаем немного изменить его и добавить малины.

Рецепт торта тирамису с малиной

  • Время: 2 – 4 часа
  • Порции: 8
Ингредиенты на форму 16 сантиметров:
– 250 граммов печенья савоярди;
– 300 граммов свежей или замороженной малины;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 150 граммов жирных коровьих сливок 30 – 33%;
– 75 граммов сахарной пудры для крема;
– 300 граммов сыра маскарпоне.

Приготовление:

  • Для пропитки: в малину добавляем сахарную пудру, лимонный сок и пробиваем блендером.
  • Для крема холодные коровьи сливки взбиваем миксером до загущения, добавляем сахарную пудру, сыр маскарпоне и перемешиваем до однородной массы.

  • Форму ставим на дощечку с пергаментом, делаем тонкий слой крема сверх формы и фиксируем печенье. Теперь печенье погружаем в малиновый соус на несколько секунд и кладем в форму ровным слоем (сверху еще можно полить).
  • Слой печенья покрываем 1/3 крема, сверху снова кладем слой пропитанного печенья, затем крем и повторяем снова.
  • Убираем в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак