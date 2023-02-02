Малинове тирамісу – легкий, швидкий та дуже смачний десерт. Цей рецепт також підходить для тих, хто боїться тирамісу класичного варіанту – він без сирих яєць!

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Тирамісу – класичний кавовий десерт італійської кухні. В перекладі звучить, як "піднеси мене до хмар" через свою ніжну структуру. Ми пропонуємо трішки видозмінити його та додати малини.

Рецепт торта тирамісу з малиною

  • Час: 2 – 4 години
  • Порції: 8

Приготування:

  • Для просочення: до малини додаємо цукрову пудру, лимонний сік та пробиваємо блендером.
  • Для крему холодні коров'ячі вершки збиваємо міксером до загущення, додаємо цукрову пудру, сир маскарпоне і перемішуємо до однорідної маси.
  • Форму ставимо на дощечку з пергаментом, робимо тонкий шар крему понад формою та фіксуємо печиво. Тепер печиво занурюємо в малиновий соус на декілька секунд і кладемо у форму рівним шаром (зверху можна ще полити).
  • Шар печива покриваємо 1/3 крему, зверху знову кладемо шар просоченого печива, потім крем і повторюємо ще раз.
  • Прибираємо у холодильник на декілька годин, а краще на ніч.

Смачного!