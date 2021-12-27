Торт "Три шоколада" за 15 минут: рецепт без выпекания

27 декабря 2021 , 13:19
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Источник:

ютуб Здорово и быстро

Шоколадный торт без выпекания – отличное решение для вкусного десерта. А еще торт с низким содержанием сахара и невероятно воздушной текстуры.

Не знаете, что приготовить к праздничному столу? Мы подготовили для вас рецепт торта без выпекания, который вы приготовите за 15 минут, а остальное за вас сделает холодильник.

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Рецепт торта "Три шоколада" без выпекания

  • Время: 15 минут (2 – 3 часа на застывание)
  • Порции: 8


Торт "Три шоколада" / Скриншот из видео

Ингредиенты:
– 180 граммов печенья Орео;
– 70 граммов грецких орехов;
– 80 граммов сливочного масла;
– 90 граммов черного шоколада;
– 90 граммов молочного шоколада;
– 90 граммов белого шоколада;
– 400 граммов сливочного сыра;
– 200 миллилитров 33% сливок;
– орехи и шоколад для декора.

Приготовление:

  1. Подготовьте для торта круглую форму диаметром 18 сантиметров. Борта укройте ацетатной лентой.
  1. Отделите печенье от начинки, перебейте его в крошку. Добавьте измельченные грецкие орехи и влейте растопленное сливочное масло. Перемешайте массу и выложите ее в форму. Сформируйте корж.
  1. Соедините сливочный сыр и сливки, взбейте миксером в однородную пышную массу. Разделите ее на три равные части по 200 граммов. К первой добавьте растопленный черный шоколад, ко второй – молочный, к третьей – белый и начинку от Орео.
  1. Выложите начинки на корж, разровняйте ложкой.
  1. Отправьте торт на несколько часов в холодильник.
  1. Снимите с него форму и задекорируйте торт орешками и тертым шоколадом. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления торта "Три шоколада" без выпекания:​

 

Автор: Богданна Рибак