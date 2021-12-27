Не знаете, что приготовить к праздничному столу? Мы подготовили для вас рецепт торта без выпекания, который вы приготовите за 15 минут, а остальное за вас сделает холодильник.
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Рецепт торта "Три шоколада" без выпекания
- Время: 15 минут (2 – 3 часа на застывание)
- Порции: 8
Торт "Три шоколада" / Скриншот из видео
Приготовление:
- Подготовьте для торта круглую форму диаметром 18 сантиметров. Борта укройте ацетатной лентой.
- Отделите печенье от начинки, перебейте его в крошку. Добавьте измельченные грецкие орехи и влейте растопленное сливочное масло. Перемешайте массу и выложите ее в форму. Сформируйте корж.
- Соедините сливочный сыр и сливки, взбейте миксером в однородную пышную массу. Разделите ее на три равные части по 200 граммов. К первой добавьте растопленный черный шоколад, ко второй – молочный, к третьей – белый и начинку от Орео.
- Выложите начинки на корж, разровняйте ложкой.
- Отправьте торт на несколько часов в холодильник.
- Снимите с него форму и задекорируйте торт орешками и тертым шоколадом. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления торта "Три шоколада" без выпекания: