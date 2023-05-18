Торт "Вышиванка", или как его еще называют Галицкий пляцок – это настоящее произведение кондитерского искусства. Он высокий, многослойный, сладкий и очень сытный.

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Его издавна готовили на большие религиозные праздники, свадьбы и свадьбы. У каждой искусной хозяйки должен быть рецепт "Вышиванки", ведь она станет украшением любого стола.

Рецепт торта "Вышиванка"

Время: 24 часа

24 часа Порции: 2 – 3 килограмма

Ингредиенты для теста:

– 500 граммов муки;

– 250 граммов сливочного масла;

– 200 граммов сахара;

– 18 граммов разрыхлителя для теста;

– 3 яичных желтка;

– 60 граммов сметаны;

– 20 граммов какао.

Для маковой начинки:

– 250 граммов мака;

– 3 яичных белка;

– 100 граммов сахара.

Для творожной начинки:

– 1 килограмм домашнего сыра;

– 200 граммов сахара;

– 3 куриных яйца;

– 50 граммов кукурузного крахмала;

– ваниль.

Для крема:

– 250 граммов сливочного масла;

– 250 граммов вареного сгущенки;

– 20 граммов коньяка;

– 10 граммов какао.

Для помадки:

– 100 граммов черного шоколада;

– 100 граммов жирных сливок;

– орехи.

Приготовление:

Сливочное масло предварительно охлаждаем в холодильнике. Яйца делим на белки и желтки.

В глубокую миску просеиваем муку с разрыхлителем, затем натираем туда холодное масло. Перетираем все в крошку, добавляем сахар, желтки и сметану.

Разделяем тесто пополам, в одну половину всыпаем какао, перемешиваем. Разделяем каждую часть еще на 2 части – должно получиться 4 кусочка теста, каждый заворачиваем в пищевую пленку. Части теста без какао убираем в холодильник на 1 час, а те, что из какао – на 30 минут в морозильную камеру, затем на 30 минут в холодильник.

Пока тесто охлаждается, подготавливаем начинки. Для первой – маковой – перемалываем мак, пока он не побелеет, заливаем кипятком и даем настояться 30 – 40 минут, затем отжимаем. В небольшой посуде взбиваем белки с сахаром до стойких пиков, затем аккуратно соединяем лопаткой с маком.

– перемалываем мак, пока он не побелеет, заливаем кипятком и даем настояться 30 – 40 минут, затем отжимаем. В небольшой посуде взбиваем белки с сахаром до стойких пиков, затем аккуратно соединяем лопаткой с маком. Для творожной начинки перетираем через сито сыр, добавляем в него сахар и яйца, тщательно перемешиваем. Просеиваем через сито крахмал, добавляем в массу вместе с ванилью.

Духовку разогреваем до 180 градусов. Форму для выпечки выстилаем пергаментной бумагой.

На ее дно выкладываем плотным слоем порцию светлого теста, потом половину творожной начинки, затем половину маковой. Сверху тремя темное тесто. Выпекаем в разогретой духовке примерно 35 минут.

Охлаждаем 20 минут в форме, затем вынимаем и ставим на разделочную доску. Повторяем то же самое и выпекаем второй корж.

Когда оба коржа остынут, беремся к приготовлению крема. Сливочное масло для крема предварительно достаем из холодильника, чтобы оно размякло. Затем взбиваем его миксером, добавляем сгущенку, коньяк, какао и перемешиваем до однородности.

Формируем торт: наносим весь крем на один из лепешек, равномерно распределяя по всей поверхности. Второй корж переворачиваем и выкладываем на первый – темным тестом к крему. Бока стягиваем пищевой пленкой и убираем торт на 2 часа в холодильник.

Для изготовления помадки сливки выливаем в небольшой сотейник и доводим практически до кипения. Снимаем с огня, вводим нарезанный шоколад, перемешиваем до однородности.

Орехи измельчаем ножом.

Снимаем с охлажденного торта пищевую пленку, поливаем сверху помадкой и посыпаем ореховой крошкой. Отправляем в холодильник на 6 – 8 часов для пропитки.

Приятного аппетита!