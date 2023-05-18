Торт "Вышиванка", или как его еще называют Галицкий пляцок – это настоящее произведение кондитерского искусства. Он высокий, многослойный, сладкий и очень сытный.
Читайте также Невероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлык
Его издавна готовили на большие религиозные праздники, свадьбы и свадьбы. У каждой искусной хозяйки должен быть рецепт "Вышиванки", ведь она станет украшением любого стола.
Рецепт торта "Вышиванка"
- Время: 24 часа
- Порции: 2 – 3 килограмма
Приготовление:
- Сливочное масло предварительно охлаждаем в холодильнике. Яйца делим на белки и желтки.
- В глубокую миску просеиваем муку с разрыхлителем, затем натираем туда холодное масло. Перетираем все в крошку, добавляем сахар, желтки и сметану.
- Разделяем тесто пополам, в одну половину всыпаем какао, перемешиваем. Разделяем каждую часть еще на 2 части – должно получиться 4 кусочка теста, каждый заворачиваем в пищевую пленку. Части теста без какао убираем в холодильник на 1 час, а те, что из какао – на 30 минут в морозильную камеру, затем на 30 минут в холодильник.
- Пока тесто охлаждается, подготавливаем начинки. Для первой – маковой – перемалываем мак, пока он не побелеет, заливаем кипятком и даем настояться 30 – 40 минут, затем отжимаем. В небольшой посуде взбиваем белки с сахаром до стойких пиков, затем аккуратно соединяем лопаткой с маком.
- Для творожной начинки перетираем через сито сыр, добавляем в него сахар и яйца, тщательно перемешиваем. Просеиваем через сито крахмал, добавляем в массу вместе с ванилью.
- Духовку разогреваем до 180 градусов. Форму для выпечки выстилаем пергаментной бумагой.
- На ее дно выкладываем плотным слоем порцию светлого теста, потом половину творожной начинки, затем половину маковой. Сверху тремя темное тесто. Выпекаем в разогретой духовке примерно 35 минут.
- Охлаждаем 20 минут в форме, затем вынимаем и ставим на разделочную доску. Повторяем то же самое и выпекаем второй корж.
- Когда оба коржа остынут, беремся к приготовлению крема. Сливочное масло для крема предварительно достаем из холодильника, чтобы оно размякло. Затем взбиваем его миксером, добавляем сгущенку, коньяк, какао и перемешиваем до однородности.
- Формируем торт: наносим весь крем на один из лепешек, равномерно распределяя по всей поверхности. Второй корж переворачиваем и выкладываем на первый – темным тестом к крему. Бока стягиваем пищевой пленкой и убираем торт на 2 часа в холодильник.
- Для изготовления помадки сливки выливаем в небольшой сотейник и доводим практически до кипения. Снимаем с огня, вводим нарезанный шоколад, перемешиваем до однородности.
- Орехи измельчаем ножом.
- Снимаем с охлажденного торта пищевую пленку, поливаем сверху помадкой и посыпаем ореховой крошкой. Отправляем в холодильник на 6 – 8 часов для пропитки.
Приятного аппетита!