Тушеная капуста на праздники: как можно приготовить

Обычно тушеная капуста – это обыденное блюдо, которое редко увидишь на праздничном столе. Впрочем, некоторые рецепты способны это исправить.

Тушеная капуста – это хороший выбор на случай, когда нужно легкое блюдо, которое подходит к любому столу. Ее вкус можно обогатить многими вспомогательными ингредиентами, и некоторые сочетания способны творить настоящие чудеса.

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Как готовить капусту к праздничному столу

Базовый вариант праздничного блюда смотрится очень просто. Сначала варим квашеную капусту 30 минут, после чего хорошо процеживаем. Затем добавляем отварные или обжаренные с луком грибы и немного грибного бульона. Сочетание капусты и грибов – это то, что понравится каждому.

Устроить праздник – легко / Фото Freepik

Также в начале варки можно добавить к капусте овощи: морковь, петрушку, кусочек сельдерея, лук. Перед завершением варки их нужно вынуть. Затем вкус блюда отлично дополнят чернослив и яблоки.

Что касается специй, то обязательны лавровый лист, душистый перец, черный перец горошком и тмин. Также для этого блюда отлично подходят паприка, семена укропа, щепотка сахара, небольшое количество меда или горчицы.