Тушена капуста – це гарний вибір на випадок, коли потрібна легка страва, яка пасує до будь-якого столу. Її смак можна збагатити багатьма допоміжними інгредієнтами, і деякі поєднання здатні творити справжні дива.

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Як готувати капусту до святкового столу

Базовий варіант святкової страви виглядає дуже просто. Спочатку варимо квашену капусту 30 хвилин, після чого добре проціджуємо. Потім додаємо відварені або обсмажені з цибулею гриби та трішки грибного бульйону. Поєднання капусти та грибів – це те, що сподобається кожному.

Влаштувати свято – легко / Фото Freepik

Також на початку варіння можна додати до капусти овочі: моркву, петрушку, шматочок селери, цибулю. Перед завершенням варіння їх потрібно вийняти. Потім смак страви чудово доповнять чорнослив та яблука.

Що стосується спецій, то обов'язковими є лавровий лист, запашний перець, чорний перець горошком та кмин. Також для цієї страви чудово пасують паприка, насіння кропу, дрібка цукру, невелика кількість меду або гірчиці.