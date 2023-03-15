Почему маринованные огурцы стали горькими: вы допустили одну ошибку

Время маринованных огурцов постепенно заканчивается, и именно сейчас необходимо провести работу над ошибками. Почему консервация получила горький вкус – ответ в нашем материале.

Маринованные огурцы получились горькими? Причин может быть несколько, но вероятнее всего – добавление неправильной смеси специй. Есть приложения, которые просто нельзя использовать для этого блюда.

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Откуда горький вкус

За горькие маринованные огурцы отвечают сушеные специи. Достаточно популярные и часто используемые добавки, такие как лавровый лист или семена горчицы, могут вызвать горьковатый привкус в маринаде.

Наибольшую горечь дают сушеный хрен или укроп. Желательно вообще исключить эти добавки. Лучше выбирать свежие, ароматные зонтики укропа и очищенный корень хрена.

Хрустящая закуска / Фото unsplash

Следует выбирать правильные овощи

На вкус маринованных огурцов оказывает влияние и сам овощ. Сортов огурцов много, и не все подойдут для маринования. Наилучшие – Октопус и Нежинские. Убедитесь, что овощи не слишком большие. Маленькие огурцы обычно более твердые и хрустящие. Дополнительным условием будет качество кожуры – она не может быть слишком толстой.

Что еще стоит добавить в маринад

Следует позаботиться о добавках, которые усилят аромат домашней консервации. Хорошо бросить в огурцы листья дуба, смородины или вишни. Они придают солению глубокий вкус.

Как правильно хранить маринованные огурцы

Самый длительный срок хранения для маринованных огурцов – 24 месяца со дня приготовления. Их лучше держать в холодном и темном месте. Максимально допустимая температура – 4 градуса по Цельсию.