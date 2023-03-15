Чому мариновані огірки стали гіркими: ви допустили одну помилку

Час маринованих огірків поступово спливає, і саме зараз необхідно провести роботу над помилками. Чому консервація отримала гіркуватий смак – відповідь у нашому матеріалі.

Мариновані огірки вийшли гіркими? Причин може бути декілька, але найімовірніша – додавання неправильної суміші спецій. Є додатки, які просто не можна використовувати для цієї страви.

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Звідки гіркий смак

За гіркі мариновані огірки відповідають сушені спеції. Досить популярні та часто використовувані добавки, такі як лавровий лист або насіння гірчиці, можуть викликати гіркуватий присмак у маринаді.

Найбільшу гіркоту дають сушений хрін або кріп. Бажано взагалі виключити ці добавки. Найкраще обирати свіжі, ароматні парасольки кропу та очищений корінь хрону.

Хрустка закуска / Фото unsplash

Варто обирати правильні овочі

На смак маринованих огірків впливає і сам овоч. Сортів огірків багато, і не всі підійдуть для маринування. Найкращі – Октопус та Ніжинські. Переконайтеся, що овочі не надто великі. Маленькі огірки зазвичай твердіші та хрусткіші. Додатковою умовою буде якість шкірки – вона не може бути дуже товстою.

Що ще варто додати у маринад

Варто подбати про добавки, які посилять аромат домашньої консервації. Добре кинути в огірки листя дуба, смородини або вишні. Вони надають солінням глибокого смаку.

Як правильно зберігати мариновані огірки

Найдовший термін зберігання для маринованих огірків – 24 місяці з дня виготовлення. Їх найкраще тримати у холодному і темному місці. Максимально допустима температура – 4 градуси за Цельсієм.