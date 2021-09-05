Украинские традиции: старинный суп таратуру от Евгения Клопотенко

5 сентября 2021 , 20:05
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Источник:

сайт Євгения Клопотенко

Для сохранения украинских аутентичных обычаев важно не только их помнить, но и постоянно воспроизводить. Кухня – это место, которое лучше всего подходит для продолжения вековых традиций.

"Таратуру" в переводе с болгарского языка означает "холодный суп". Хотя этимология этого блюда не украинская, его издавна готовили в наших краях.

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Известный кулинар Евгений Клопотенко рекомендует часто готовить старинные блюда, ведь именно благодаря этому украинская культура сохранится в повседневной жизни.

Рецепт супа таратуру

Время: 2 часа
Порций: 4
Необычный суп / Фото Евгений Клопотенко

Холодный суп таратуру готовится из вареной свеклы, соленых огурцов и кваса. Блюдо получается очень вкусным и питательным.

Ингредиенты:

  • 2 свеклы;
  • 1 – 2 зеленых кисло-сладких яблока;
  • 1 маленький лук;
  • 500 миллилитров свекольного кваса;
  • сок 1/2 лимона (для заправки)
  • 2 соленых огурца с рассолом;
  • 1 столовая ложка;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Помытые и посушени свеклу заверните в фольгу. Поставьте свеклу в разогретую духовку до 180 градусов на 1 час 15 минут.
  2. Готовую свеклу нарежьте мелкими ломтиками.
  3. Огурцы и яблоки нарежьте соломкой.
  4. Лук разделите на тонкие кольца.
  5. Соедините свеклу с огурцами и яблоками, добавьте хрен и лимонный сок по вкусу.
  6. Залейте овощи свекольным квасом и рассолом.
  7. Тщательно все перемешайте и добавьте специи по вкусу.
  8. Готовый суп таратуру должен настояться в холодном месте минимум 1 час.
Важные советы
Свекла
Должна быть сахарной и яркого насыщенного цвета. Для супа ее можно как отваривать, так и запекать в духовке. Если есть время и возможность, можно запечь свеклу на угле – заверните ее в фольгу и просто положите на уголь, периодически переворачивая. Приготовленный таким образом свекла придаст блюду "дымка".
Огурцы
Для супа таратуру следует выбирать только соленые или квашеные огурцы.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська