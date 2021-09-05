Українські традиції: старовинний суп таратуру від Євгена Клопотенка

Для збереження українських автентичних звичаїв важливо не лише їх пам'ятати, а й постійно відтворювати. Кухня – це місце, яке найкраще підходить для продовження вікових традицій.

"Таратуру" у перекладі з болгарської мови означає "холодний суп". Хоч етимологія цієї страви не українська, її здавна готували у наших краях.

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Відомий кулінар Євген Клопотенко рекомендує часто готувати старовинні страви, адже саме завдяки цьому українська культура збережеться у повсякденному житті.

Рецепт супу таратуру

Час: 2 години

Порцій: 4

Незвичний суп / Фото Євген Клопотенко

Холодний суп таратуру готується з вареного буряка, солоних огірків і квасу. Страва виходить дуже смачною та поживною.

Інгредієнти:

2 буряки;

1 – 2 зелених кисло-солодких яблука;

1 маленька цибуля;

500 мілілітрів бурякового квасу;

сік 1/2 лимона (для заправки);

2 солоні огірки з розсолом;

1 столова ложка;

сіль, перець до смаку.

Приготування:

Помиті та посушені буряки загорніть у фольгу. Поставте буряк у розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину 15 хвилин. Готовий буряк наріжте дрібними скибочками. Огірки та яблука наріжте соломкою. Цибулю розділіть на тонкі кільця. З’єднайте буряк з огірками та яблуками, додайте хрін та лимонний сік до смаку. Залийте овочі буряковим квасом та розсолом. Ретельно все вимішайте і додайте спеції до смаку. Готовий суп таратуру має настоятися у холодному місці мінімум 1 годину.

Буряк

Огірки

Має бути цукровим та яскравого насиченого кольору. Для супу його можна як відварювати, так і запікати у духовці. Якщо є час та змога, можна запекти буряк на вугіллі – загорніть його у фольгу і просто покладіть на вугілля, періодично перевертаючи. Приготований у такий спосіб буряк додасть страві “димку”.Для супу таратуру слід обирати тільки солоні або квашені огірки.