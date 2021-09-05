"Таратуру" в переводе с болгарского языка означает "холодный суп". Хотя этимология этого блюда не украинская, его издавна готовили в наших краях.
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Известный кулинар Евгений Клопотенко рекомендует часто готовить старинные блюда, ведь именно благодаря этому украинская культура сохранится в повседневной жизни.
Рецепт супа таратуру
Время: 2 часа
Порций: 4
Необычный суп / Фото Евгений Клопотенко
Холодный суп таратуру готовится из вареной свеклы, соленых огурцов и кваса. Блюдо получается очень вкусным и питательным.
Ингредиенты:
- 2 свеклы;
- 1 – 2 зеленых кисло-сладких яблока;
- 1 маленький лук;
- 500 миллилитров свекольного кваса;
- сок 1/2 лимона (для заправки)
- 2 соленых огурца с рассолом;
- 1 столовая ложка;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Помытые и посушени свеклу заверните в фольгу. Поставьте свеклу в разогретую духовку до 180 градусов на 1 час 15 минут.
- Готовую свеклу нарежьте мелкими ломтиками.
- Огурцы и яблоки нарежьте соломкой.
- Лук разделите на тонкие кольца.
- Соедините свеклу с огурцами и яблоками, добавьте хрен и лимонный сок по вкусу.
- Залейте овощи свекольным квасом и рассолом.
- Тщательно все перемешайте и добавьте специи по вкусу.
- Готовый суп таратуру должен настояться в холодном месте минимум 1 час.