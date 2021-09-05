"Таратуру" в переводе с болгарского языка означает "холодный суп". Хотя этимология этого блюда не украинская, его издавна готовили в наших краях.

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Известный кулинар Евгений Клопотенко рекомендует часто готовить старинные блюда, ведь именно благодаря этому украинская культура сохранится в повседневной жизни.

Рецепт супа таратуру

Время: 2 часа

Порций: 4

Необычный суп / Фото Евгений Клопотенко

Холодный суп таратуру готовится из вареной свеклы, соленых огурцов и кваса. Блюдо получается очень вкусным и питательным.

Ингредиенты:

2 свеклы;

1 – 2 зеленых кисло-сладких яблока;

1 маленький лук;

500 миллилитров свекольного кваса;

сок 1/2 лимона (для заправки)

2 соленых огурца с рассолом;

1 столовая ложка;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Помытые и посушени свеклу заверните в фольгу. Поставьте свеклу в разогретую духовку до 180 градусов на 1 час 15 минут. Готовую свеклу нарежьте мелкими ломтиками. Огурцы и яблоки нарежьте соломкой. Лук разделите на тонкие кольца. Соедините свеклу с огурцами и яблоками, добавьте хрен и лимонный сок по вкусу. Залейте овощи свекольным квасом и рассолом. Тщательно все перемешайте и добавьте специи по вкусу. Готовый суп таратуру должен настояться в холодном месте минимум 1 час.