Ингредиент, который изменит все: Клопотенко поделился секретом идеальных вареников с мясом

Вкусные вареники умеет готовить едва ли не каждая украинская хозяйка. Однако далеко не все знают секретный ингредиент, который превратит казалось бы обычное блюдо в нечто по-настоящему незабываемое.

Повар Евгений Клопотенко поделился тайной, как сделать вареники с мясом большими и пышными. Для этого в тесто следует добавить один простой ингредиент – дрожжи.

Из-за дрожжевого теста и приготовления на пару вареники станут еще более аппетитными. Однако результат можно улучшить еще сильнее – просто подайте блюдо вместе со сметаной или с домашней аджикой, как вам больше нравится.

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Рецепт идеальных вареников с мясом на пару

Порций: 6

Время: 1 час 20 минут

Ингредиенты для теста:

– 15 граммов прессованных живых дрожжей (или 10 граммов сухих);

– 250 миллилитров теплого молока;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла;

– 450 граммов муки;

– щепотка соли.

Что нужно для начинки:

– 350 граммов свиного фарша (задняя часть);

– соль и черный молотый перец по вкусу.



Попробуйте приготовить вареники на дрожжевом тесте / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Приготовление:

Для теста выложите в миску 15 граммов прессованных или 10 граммов сухих дрожжей, добавьте 1 чайную ложку сахара и хорошо перетрите. Затем влейте 1 столовую ложку подсолнечного масла и перемешайте.

В небольшой кастрюле немного подогрейте 250 миллилитров молока. Добавьте его в миску с дрожжами и вбейте яйцо. Перемешайте и начинайте понемногу вводить 450 граммов муки. Замесите однородное эластичное тесто.

Накройте миску с тестом кухонным полотенцем и оставьте в теплом месте на 40 минут.

Чтобы сделать фарш самостоятельно, перекрутите свинину на мясорубке. Для этого рецепта требуется примерно 350 граммов фарша. Посолите и поперчите его по вкусу и перемешайте.

Когда тесто поднимется, помните его и раскатайте. После этого сделайте стаканом кружочки и сформируйте вареники с мясной начинкой, как обычно.

Для приготовления блюда можно использовать пароварку или же навязать на большую кастрюлю несколько слоев марли, предварительно хорошо закрепив ее, чтобы она не касалась воды. Кастрюлю наполните водой примерно до половины, выложите вареники сверху на марлю и накройте крышкой. Также можно воспользоваться специальным устройством для варки на пару в кастрюле или даже обычным металлическим ситом.

Варить вареники на пару нужно 15 – 20 минут. Именно столько времени необходимо, чтобы фарш и пышное тесто полностью приготовились. Вместо воды можно использовать мясной или овощной бульон – тогда блюдо будет иметь их аромат и станет еще вкуснее.

Температура ингредиентов – это одно из главных условий, чтобы дрожжевое тесто удалось как можно лучше. Яйцо для теста нужно извлечь из холодильника заранее, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Правильно подогреть молоко также очень важно. Его температура должна составлять примерно 36 градусов, максимум – 40, потому что иначе дрожжи не сработают.