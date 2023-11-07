Кухар Євген Клопотенко поділився таємницею, як зробити вареники з м'ясом пухкими та пишними. Для цього у тісто варто додати один простий інгредієнт – дріжджі.

Через дріжджове тісто та приготування на парі вареники стануть ще апетитнішими. Проте результат можна покращити ще дужче – просто подайте страву вкупі зі сметаною або з домашньою аджикою, як вам більше подобається.

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Рецепт ідеальних вареників з м'ясом на парі

Порцій: 6

Час: 1 година 20 хвилин

Інгредієнти для тіста:

– 15 грамів пресованих живих дріжджів (або 10 грамів сухих);

– 250 мілілітрів теплого молока;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка соняшникової олії;

– 450 грамів борошна;

– дрібка солі. Що потрібно для начинки: – 350 грамів свинячого фаршу (задня частина);

– сіль та чорний мелений перець до смаку.



Спробуйте приготувати вареники на дріжджовому тісті / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Приготування:

Для тіста викладіть у миску 15 грамів пресованих чи 10 грамів сухих дріжджів, додайте 1 чайну ложку цукру та добре перетріть. Після цього влийте 1 столову ложку соняшникової олії та перемішайте.

У невеликій каструлі трохи підігрійте 250 мілілітрів молока. Додайте його в миску з дріжджами та вбийте яйце. Перемішайте та починайте потроху вводити 450 грамів борошна. Замісіть однорідне еластичне тісто.

Накрийте миску з тістом кухонним рушником і залиште у теплому місці на 40 хвилин.

Щоб зробити фарш самостійно, перекрутіть свинину на м'ясорубці. Для цього рецепту потрібно приблизно 350 грамів фаршу. Посоліть і поперчіть його до смаку та перемішайте.

Коли тісто підніметься, помніть його та розкачайте. Після цього зробіть склянкою кружечки та сформуйте вареники з м'ясною начинкою, як зазвичай.

Для приготування страви можна використовувати пароварку або нав'язати на велику каструлю кілька шарів марлі, попередньо добре її закріпивши, аби вона не торкалася води. Каструлю наповніть водою приблизно до половини, викладіть вареники зверху на марлю і накрийте кришкою. Також можна скористатися спеціальним пристроєм для варіння на парі в каструлі чи навіть звичайним металевим ситом.

Варити вареники на парі потрібно 15 – 20 хвилин. Саме стільки часу необхідно для того, щоб фарш та пухке тісто повністю приготувалися. Замість води також можна використати м'ясний чи овочевий бульйон – тоді страва матиме їхній аромат та стане ще смачнішою.

Зверніть увагу! Температура інгредієнтів – це одна з головних умов, щоб дріжджове тісто вдалося якнайкраще. Яйце для тіста потрібно дістати з холодильника заздалегідь, щоб воно нагрілося до кімнатної температури. Правильно підігріти молоко також є дуже важливим. Його температура має становити приблизно 36 градусів, максимум – 40, бо інакше дріжджі не спрацюють.