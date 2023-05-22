Три лучших весенних салата – вкуснее еще не ели
22 мая 2023, 17:42Читати новину українською
Источник:simply recipes
Что лучше в весенних салатах, так это их легкость. Они не нуждаются в долгом приготовлении и незаурядных знаниях повара.
Мы подобрали три оригинальных и интересных рецепта весенних салатов, которые точно придутся вам по вкусу. Выбирайте тот, который больше всего понравился, или готовьте все.
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Весенний овощной салат с мятным песто.
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Выкладываем миндаль на противень и обжариваем в духовке 8 – 10 минут, пока он не станет ароматным.
- Охлаждаем его и измельчаем.
- Бланшируем фасоль и зеленый горошек. Добавляем фасоль в кипящую воду и варим 3 минуты. Далее погружаем в холодную воду, чтобы прекратить процесс бланширования.
Свежий салат / Фото Simply recipes
- Заправляем и подаем салат: в большой миске перемешиваем фасоль, горошек и редис с маслом, уксусом, солью и перцем. Добавляем мятное песто и снова перемешиваем.
- Посыпаем миндалем, фетой и листьями мяты.
Приятного аппетита!
Салат с клубникой и сыром
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Выкладываем миндаль на противень и обжариваем в духовке 8 – 10 минут, пока он не станет ароматным.
- Охлаждаем его и измельчаем.
- В маленькой миске взбиваем уксус, лимонный сок, мед, соль и перец. Постепенно вливаем растительное масло.
Свежий салат из клубники / Фото Simply recipes
- Нарезаем овощи тонкими ломтиками, клубнику разрезаем пополам, или тоже ломтиками.
- В миске для салата перемешиваем кресс-салат, мяту и/или базилик, клубнику, редис и огурец с половиной заправки. Попробуйте по вкусу и продолжаем добавлять дополнительную заправку, пока салат не будет равномерно покрыт заправкой и будет иметь аромат.
- Посыпаем измельченной фетой и поджаренным миндалем.
Приятного аппетита!
Салат со спаржей
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Нарезаем овощи очень тонкими ломтиками с помощью мандолины (для спаржи и моркови попробуйте сделать более длинные, диагональные ломтики). Переводим в большую миску.
Свежий салат из спаржи / Фото Simply recipes
- В небольшой миске смешиваем ингредиенты для заправки: сок лимонный, цедру, оливковое масло, мед и соль. Заправляем салат перед подачей.
- Посыпаем все ломтиками сыра пармезан и орешками.
Приятного аппетита!