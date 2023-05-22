Три лучших весенних салата – вкуснее еще не ели

22 мая 2023, 17:42
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Источник:

simply recipes

Что лучше в весенних салатах, так это их легкость. Они не нуждаются в долгом приготовлении и незаурядных знаниях повара.

Мы подобрали три оригинальных и интересных рецепта весенних салатов, которые точно придутся вам по вкусу. Выбирайте тот, который больше всего понравился, или готовьте все.

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Весенний овощной салат с мятным песто.

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов. Выкладываем миндаль на противень и обжариваем в духовке 8 – 10 минут, пока он не станет ароматным.
  • Охлаждаем его и измельчаем.
  • Бланшируем фасоль и зеленый горошек. Добавляем фасоль в кипящую воду и варим 3 минуты. Далее погружаем в холодную воду, чтобы прекратить процесс бланширования.


Свежий салат / Фото Simply recipes

  • Заправляем и подаем салат: в большой миске перемешиваем фасоль, горошек и редис с маслом, уксусом, солью и перцем. Добавляем мятное песто и снова перемешиваем.
  • Посыпаем миндалем, фетой и листьями мяты.

Приятного аппетита!

Салат с клубникой и сыром

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Разогреваем духовку до 180 градусов. Выкладываем миндаль на противень и обжариваем в духовке 8 – 10 минут, пока он не станет ароматным.
  • Охлаждаем его и измельчаем.
  • В маленькой миске взбиваем уксус, лимонный сок, мед, соль и перец. Постепенно вливаем растительное масло.


Свежий салат из клубники / Фото Simply recipes

  • Нарезаем овощи тонкими ломтиками, клубнику разрезаем пополам, или тоже ломтиками.
  • В миске для салата перемешиваем кресс-салат, мяту и/или базилик, клубнику, редис и огурец с половиной заправки. Попробуйте по вкусу и продолжаем добавлять дополнительную заправку, пока салат не будет равномерно покрыт заправкой и будет иметь аромат.
  • Посыпаем измельченной фетой и поджаренным миндалем.

Приятного аппетита!

Салат со спаржей

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Нарезаем овощи очень тонкими ломтиками с помощью мандолины (для спаржи и моркови попробуйте сделать более длинные, диагональные ломтики). Переводим в большую миску.


Свежий салат из спаржи / Фото Simply recipes

  • В небольшой миске смешиваем ингредиенты для заправки: сок лимонный, цедру, оливковое масло, мед и соль. Заправляем салат перед подачей.
  • Посыпаем все ломтиками сыра пармезан и орешками.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак