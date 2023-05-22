Ми дібрали три оригінальні та цікаві рецепти весняних салатів, які точно прийдуть вам до смаку. Обирайте той, який сподобався найбільше, або готуйте усі.

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Весняний овочевий салат з м'ятним песто

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1/4 склянки цілого мигдалю зі шкіркою;

– зелена стручкова квасоля;

– 1,5 склянки замороженого горошку;

– 4 редиски;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1,5 столової ложки червоного винного оцту;

– 1/4 чайної ложки солі;

– 1/8 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

– 1/3 склянки песто;

– 1/2 склянки свіжого листя м'яти;

– 1/2 склянки подрібненої фети.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів Викладаємо мигдаль на деко та обсмажуємо в духовці 8 – 10 хвилин, доки він не стане ароматним.

Охолоджуємо його та подрібнюємо.

Бланшуємо квасолю та зелений горошок. Додаємо квасолю в киплячу воду і варимо 3 хвилини. Далі занурюємо у холодну воду, аби припинити процес бланшування.



Свіжий салат / Фото Simply recipes

Заправляємо і подаємо салат: у великій мисці перемішуємо квасолю, горошок і редис з олією, оцтом, сіллю та перцем. Додаємо м’ятний песто і знову перемішуємо.

Посипаємо мигдалем, фетою та листям м’яти.

Смачного!

Салат з полуницею та сиром

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти для заправки:

– 2 столові ложки яблучного оцту;

– 1 столова ложка свіжого лимонного соку;

– 1 чайна ложка меду;

– сіль;

– чорний перець;

– 1/4 склянки оливкової олії.

Інгредієнти для салату:

– 1/3 склянки нарізаного мигдалю

– 1 пучок крес-салату

– 1/2 склянки листя м’яти чи базиліка

– 16 стиглих ягід полуниці

– 6 редисок

– 1 огірок

– сир фета.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів Викладаємо мигдаль на деко та обсмажуємо в духовці 8 – 10 хвилин, доки він не стане ароматним.

Охолоджуємо його та подрібнюємо.

У маленькій мисці збиваємо оцет, лимонний сік, мед, сіль і перець. Поступово вливаємо олію.



Свіжий салат з полуниці / Фото Simply recipes

Нарізаємо овочі тонкими скибками, полуницю розрізаємо навпіл, або теж скибками.

У мисці для салату перемішуємо крес-салат, м’яту та/або базилік, полуницю, редис і огірок з половиною заправки. Спробуйте на смак і продовжуємо додавати додаткову заправку, доки салат не буде рівномірно покритий заправкою та матиме аромат.

Посипаємо подрібненою фетою та підсмаженим мигдалем.

Смачного!

Салат зі спаржею

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

Інгредієнти для салату:

– 10 штучок спаржі;

– 2 середні морквини;

– 1/2 пучка кропу;

– 6 редисок.

Для заправки:

– 1 столова ложка плюс 1 чайна ложка лимонного соку

– цедра половини лимона

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка меду

– 1/2 чайної ложки солі

– 1/4 склянки грубо нарізаної свіжої м’яти.

Для гарніру:

– 1/3 склянки подрібнених волоських горіхів;

– пармезан.

Приготування:

Нарізаємо овочі дуже тонкими скибочками за допомогою мандоліни (для спаржі та моркви спробуйте зробити довші, діагональні скибочки). Перекладаємо у велику миску.



Свіжий салат зі спаржі / Фото Simply recipes

У невеликій мисці змішуємо інгредієнти для заправки: лимонний сік, цедру, оливкову олію, мед і сіль. Заправляємо салат перед подачею.

Посипаємо все скибками сиру пармезан та горішками.

Смачного!