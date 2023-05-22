Ми дібрали три оригінальні та цікаві рецепти весняних салатів, які точно прийдуть вам до смаку. Обирайте той, який сподобався найбільше, або готуйте усі.
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Весняний овочевий салат з м'ятним песто
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 градусів Викладаємо мигдаль на деко та обсмажуємо в духовці 8 – 10 хвилин, доки він не стане ароматним.
- Охолоджуємо його та подрібнюємо.
- Бланшуємо квасолю та зелений горошок. Додаємо квасолю в киплячу воду і варимо 3 хвилини. Далі занурюємо у холодну воду, аби припинити процес бланшування.
Свіжий салат / Фото Simply recipes
- Заправляємо і подаємо салат: у великій мисці перемішуємо квасолю, горошок і редис з олією, оцтом, сіллю та перцем. Додаємо м’ятний песто і знову перемішуємо.
- Посипаємо мигдалем, фетою та листям м’яти.
Смачного!
Салат з полуницею та сиром
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 градусів Викладаємо мигдаль на деко та обсмажуємо в духовці 8 – 10 хвилин, доки він не стане ароматним.
- Охолоджуємо його та подрібнюємо.
- У маленькій мисці збиваємо оцет, лимонний сік, мед, сіль і перець. Поступово вливаємо олію.
Свіжий салат з полуниці / Фото Simply recipes
- Нарізаємо овочі тонкими скибками, полуницю розрізаємо навпіл, або теж скибками.
- У мисці для салату перемішуємо крес-салат, м’яту та/або базилік, полуницю, редис і огірок з половиною заправки. Спробуйте на смак і продовжуємо додавати додаткову заправку, доки салат не буде рівномірно покритий заправкою та матиме аромат.
- Посипаємо подрібненою фетою та підсмаженим мигдалем.
Смачного!
Салат зі спаржею
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Нарізаємо овочі дуже тонкими скибочками за допомогою мандоліни (для спаржі та моркви спробуйте зробити довші, діагональні скибочки). Перекладаємо у велику миску.
Свіжий салат зі спаржі / Фото Simply recipes
- У невеликій мисці змішуємо інгредієнти для заправки: лимонний сік, цедру, оливкову олію, мед і сіль. Заправляємо салат перед подачею.
- Посипаємо все скибками сиру пармезан та горішками.
Смачного!