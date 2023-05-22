Ми дібрали три оригінальні та цікаві рецепти весняних салатів, які точно прийдуть вам до смаку. Обирайте той, який сподобався найбільше, або готуйте усі.

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Весняний овочевий салат з м'ятним песто

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 180 градусів Викладаємо мигдаль на деко та обсмажуємо в духовці 8 – 10 хвилин, доки він не стане ароматним.
  • Охолоджуємо його та подрібнюємо.
  • Бланшуємо квасолю та зелений горошок. Додаємо квасолю в киплячу воду і варимо 3 хвилини. Далі занурюємо у холодну воду, аби припинити процес бланшування.


Свіжий салат / Фото Simply recipes

  • Заправляємо і подаємо салат: у великій мисці перемішуємо квасолю, горошок і редис з олією, оцтом, сіллю та перцем. Додаємо м’ятний песто і знову перемішуємо.
  • Посипаємо мигдалем, фетою та листям м’яти.

Смачного!

Салат з полуницею та сиром

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 180 градусів Викладаємо мигдаль на деко та обсмажуємо в духовці 8 – 10 хвилин, доки він не стане ароматним.
  • Охолоджуємо його та подрібнюємо.
  • У маленькій мисці збиваємо оцет, лимонний сік, мед, сіль і перець. Поступово вливаємо олію.


Свіжий салат з полуниці / Фото Simply recipes

  • Нарізаємо овочі тонкими скибками, полуницю розрізаємо навпіл, або теж скибками.
  • У мисці для салату перемішуємо крес-салат, м’яту та/або базилік, полуницю, редис і огірок з половиною заправки. Спробуйте на смак і продовжуємо додавати додаткову заправку, доки салат не буде рівномірно покритий заправкою та матиме аромат.
  • Посипаємо подрібненою фетою та підсмаженим мигдалем.

Смачного!

Салат зі спаржею

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Нарізаємо овочі дуже тонкими скибочками за допомогою мандоліни (для спаржі та моркви спробуйте зробити довші, діагональні скибочки). Перекладаємо у велику миску.


Свіжий салат зі спаржі / Фото Simply recipes

  • У невеликій мисці змішуємо інгредієнти для заправки: лимонний сік, цедру, оливкову олію, мед і сіль. Заправляємо салат перед подачею.
  • Посипаємо все скибками сиру пармезан та горішками.

Смачного!