Классический рецепт винегрета: готовим традиционный салат с фасолью и заправкой с винным уксусом
Источник:Евгений Клопотенко
Винегрет – вкусный салат, состоящий из доступных ингредиентов. Попробуйте приготовить его по классическому рецепту – с заправкой из винного уксуса.
Существует много версий происхождения этого блюда, однако историки сходятся во мнении, что название происходит с французского языка и означает "винный уксус". В оригинальном рецепте винегрета действительно заправка делается на его основе.
Попробуйте также Идеальное сочетание томатов и нежной курятины: как приготовить особый суп с митболами
Рецепт классического винегрета
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты для винегрета:
– 2 средние свеклы;
– 2 большие моркови;
– 4 средних картофелины;
– 2 соленых огурца;
– 150 граммов квашеной капусты;
– 250 граммов консервированной белой фасоли;
– банка зеленого горошка;
– половина чайной ложки кориандра.
Что нужно для заправки:
– 1 столовая ложка горчицы в зернах;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка винного уксуса;
– соль и черный молотый перец по вкусу.
Свекла – вкусный и полезный овощ / Фото Unsplash
Приготовление:
- Помойте 2 средних свеклы, 2 большие моркови и 4 средних картофелины. Картофель и морковь сложите в одну кастрюлю, а свеклу отдельно. Залейте овощи водой и готовите. Первым сварится картофель, примерно через 25 – 35 минут. Достаньте его, а морковь оставьте вариться, ведь для ее приготовления нужно примерно 35 – 40 минут. На приготовление свеклы нужно еще больше времени – 1,5 – 2 часа. Проверяйте готовность овощей острым тонким ножом.
- Оставьте овощи остыть. После этого почистьте их и нарежьте одинаковым средним кубиком. Сложите в глубокую миску.
- В миску к овощам добавьте 150 граммов квашеной капусты. Порежьте средним кубиком 2 соленых огурца, и тоже добавьте ко всем ингредиентам салата. Используйте именно соленые огурцы, а не маринованные, ведь в заправке винегрета есть винный уксус.
- Добавьте 250 граммов консервированной или вареной белой фасоли. Также можно добавить зеленый консервированный горошек.
- Чтобы приготовить заправку к салату, смешайте в небольшой миске 1 столовую ложку горчицы в зернах, 4 столовых ложки оливкового масла и 1 столовую ложку винного уксуса. Посолите и поперчите по вкусу.
- Заправьте салат и добавьте половину чайной ложки кориандра. При необходимости доведите до вкуса солью и перцем.