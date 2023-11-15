Классический рецепт винегрета: готовим традиционный салат с фасолью и заправкой с винным уксусом

Винегрет – вкусный салат, состоящий из доступных ингредиентов. Попробуйте приготовить его по классическому рецепту – с заправкой из винного уксуса.

Существует много версий происхождения этого блюда, однако историки сходятся во мнении, что название происходит с французского языка и означает "винный уксус". В оригинальном рецепте винегрета действительно заправка делается на его основе.

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Рецепт классического винегрета

Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 6

Ингредиенты для винегрета:

– 2 средние свеклы;

– 2 большие моркови;

– 4 средних картофелины;

– 2 соленых огурца;

– 150 граммов квашеной капусты;

– 250 граммов консервированной белой фасоли;

– банка зеленого горошка;

– половина чайной ложки кориандра.

Что нужно для заправки:

– 1 столовая ложка горчицы в зернах;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка винного уксуса;

– соль и черный молотый перец по вкусу.



Свекла – вкусный и полезный овощ / Фото Unsplash

Приготовление:

Помойте 2 средних свеклы, 2 большие моркови и 4 средних картофелины. Картофель и морковь сложите в одну кастрюлю, а свеклу отдельно. Залейте овощи водой и готовите. Первым сварится картофель, примерно через 25 – 35 минут. Достаньте его, а морковь оставьте вариться, ведь для ее приготовления нужно примерно 35 – 40 минут. На приготовление свеклы нужно еще больше времени – 1,5 – 2 часа. Проверяйте готовность овощей острым тонким ножом. Оставьте овощи остыть. После этого почистьте их и нарежьте одинаковым средним кубиком. Сложите в глубокую миску. В миску к овощам добавьте 150 граммов квашеной капусты. Порежьте средним кубиком 2 соленых огурца, и тоже добавьте ко всем ингредиентам салата. Используйте именно соленые огурцы, а не маринованные, ведь в заправке винегрета есть винный уксус. Добавьте 250 граммов консервированной или вареной белой фасоли. Также можно добавить зеленый консервированный горошек. Чтобы приготовить заправку к салату, смешайте в небольшой миске 1 столовую ложку горчицы в зернах, 4 столовых ложки оливкового масла и 1 столовую ложку винного уксуса. Посолите и поперчите по вкусу. Заправьте салат и добавьте половину чайной ложки кориандра. При необходимости доведите до вкуса солью и перцем.