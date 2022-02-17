Вкус традиций предков: рецепт невероятно вкусной шпундры от Евгения Клопотенко

Кулинарные традиции – неотъемлемая часть нашей культуры, которую мы обязаны взращивать и передавать следующим поколениям. Ты более, что исторические блюда обладают просто поразительным вкусом.

Шпундра – это блюдо с очень давней историей. Сегодня она несколько потеряла популярность, а зря – ее вкус точно никого не оставит безразличным.

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Упоминание о шпундре есть в "Энеиде" Котляревского, поэтому ее приготовление позволит вам не только насладиться невероятным результатом, но и погрузиться в интересные приключения храброго "парня хоть-куда казака".

Рецепт шпундры от Евгения Клопотенко

Время: 2 часа

Порций: 4

Возвращаемся к истории / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Ингредиенты

300 – 500 грамм свиного ошейка;

2 свеклы;

1 столовая ложка уксуса;

2 луковицы;

3 столовых ложки сметаны;

1 чайная ложка горчицы;

3 зубчика чеснока;

1 столовая ложка растительного масла;

50 грамм сливочного масла;

2 столовые ложки муки;

2 столовые ложки белого хрена;

5 веточек тимьяна;

2 столовые ложки сметаны;

2 томата;

50 миллилитров воды.

Приготовление

Нарезаем свинину большими кусками, солим и перчим по вкусу. Натираем мясо сладкой горчицей и растительным маслом. Нарезаем одну луковицу полукольцами, а 3 зубчика чеснока давим плоской стороной ножа. Выкладываем свинину с луком и чесноком на противень. Выпекаем 40 минут при 180 градусах. Когда мясо остынет – нарезаем его еще более мелкими кусочками. Хорошо промываем свеклу и запекаем в духовке 1 – 1,5 часа, время готовности зависит от размера овоща. Можно поставить его в духовку вместе с мясом, просто свинину вынуть немного раньше. Нарезаем готовую свеклу полукольцами и перекладываем в сотейник или миску. Добавляем столовую ложку уксуса и добавляем воду так, чтобы она покрыла свеклу. Оставляем на 40 минут. Вторую луковицу нарезаем мелкими кубиками. Разогреваем на сковороде 40 грамм сливочного масла, добавляем натертые томаты. Добавляем 2 столовых ложки муки, перчим и солим по вкусу. На другой сковороде обжариваем лук в течение 1 – 2 минут. К томатам добавляем нарезанное мясо, обжаренный лук и свеклу. Берем 2 столовых ложки сметаны, разводим с 50 граммами воды и добавляем в блюдо. Тушим 5 минут. При подаче добавляем в шпундру белый хрен и чабрец .

Приятного аппетита!