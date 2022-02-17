Шпундра – это блюдо с очень давней историей. Сегодня она несколько потеряла популярность, а зря – ее вкус точно никого не оставит безразличным.
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Упоминание о шпундре есть в "Энеиде" Котляревского, поэтому ее приготовление позволит вам не только насладиться невероятным результатом, но и погрузиться в интересные приключения храброго "парня хоть-куда казака".
Рецепт шпундры от Евгения Клопотенко
Время: 2 часа
Порций: 4
Возвращаемся к истории / Фото с сайта Евгения Клопотенко
Ингредиенты
- 300 – 500 грамм свиного ошейка;
- 2 свеклы;
- 1 столовая ложка уксуса;
- 2 луковицы;
- 3 столовых ложки сметаны;
- 1 чайная ложка горчицы;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 50 грамм сливочного масла;
- 2 столовые ложки муки;
- 2 столовые ложки белого хрена;
- 5 веточек тимьяна;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 2 томата;
- 50 миллилитров воды.
Приготовление
- Нарезаем свинину большими кусками, солим и перчим по вкусу. Натираем мясо сладкой горчицей и растительным маслом.
- Нарезаем одну луковицу полукольцами, а 3 зубчика чеснока давим плоской стороной ножа.
- Выкладываем свинину с луком и чесноком на противень. Выпекаем 40 минут при 180 градусах.
- Когда мясо остынет – нарезаем его еще более мелкими кусочками.
- Хорошо промываем свеклу и запекаем в духовке 1 – 1,5 часа, время готовности зависит от размера овоща. Можно поставить его в духовку вместе с мясом, просто свинину вынуть немного раньше.
- Нарезаем готовую свеклу полукольцами и перекладываем в сотейник или миску. Добавляем столовую ложку уксуса и добавляем воду так, чтобы она покрыла свеклу. Оставляем на 40 минут.
- Вторую луковицу нарезаем мелкими кубиками. Разогреваем на сковороде 40 грамм сливочного масла, добавляем натертые томаты.
- Добавляем 2 столовых ложки муки, перчим и солим по вкусу.
- На другой сковороде обжариваем лук в течение 1 – 2 минут.
- К томатам добавляем нарезанное мясо, обжаренный лук и свеклу.
- Берем 2 столовых ложки сметаны, разводим с 50 граммами воды и добавляем в блюдо. Тушим 5 минут.
- При подаче добавляем в шпундру белый хрен и чабрец .
Приятного аппетита!