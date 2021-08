Вкусно и полезно: особенные летние блюда для похудения

Хотя большая часть лета уже прошла, все еще можно насладиться сочными, ароматными и чрезвычайными продуктами этого времени года. Держать тело в тонусе – залог здорового образа жизни, а летом это можно делать с особым удовольствием.

Лето – идеальное время, чтобы насладиться вкусной трапезой на свежем воздухе. Именно в это время есть возможность питаться сбалансировано и добавлять в свой рацион много фруктов и овощей. Потребление свежих продуктов поможет похудеть и оставаться здоровыми.

Вишня

Вишня насыщена ресвератролом. Это вещество, которое обладает антиоксидантными свойствами. Исследователи из Университета Вашингтон обнаружили, что мыши, которым давали высокие дозы ресвератрола, смогли сжечь больше калорий, а ученые из Университета Джорджии пришли к выводу, что добавки ресвератрола также уменьшают количество веса. Вишня – очень универсальный продукт, из которого можно приготовить немало вкусных блюд.

Идеи для блюд. Запеченные голени с вишней. Для этого блюда необходимо натереть курицу солью и перцем и поставить в духовку, обложив нарезанным соломкой луком и вишней. Также из вишни можно приготовить быстрый и простой вишневый крамбл или исключительно полезный и питательный вишневый сорбет.

Летний вкусности / Фото Eat This, Not That

Огурцы

Добавив этот хрустящий овощ в свой рацион, можно обогатить свой организм большим количеством питательных элементов. Огурец – низкокалорийный и наполнен антиоксидантами, что предотвращают воспаления и даже могут уменьшить риск гипертонии. Ученые из Индонезии обнаружили значительное снижение артериального давления среди пожилых женщин, диета которых была дополнена огуречным соком. Они предполагают, что эта вкусная овощная культура может даже помочь вам прожить дольше.

Идеи для блюд. Окрошка, огуречный лимонад, большое разнообразие салатов с хрустящим огурцом, смузи и ролы.

Хрустящий огурец – для долгой жизни / Фото Eat This, Not That

Севиче

Севиче – отличный выбор для жаркого летнего ужина. Это способ легко и быстро поесть питательных продуктов. Севиче – это свежая рыба или морепродукты, маринованные в цитрусовым соусом. Приложениями к блюду служат разнообразные овощи и фрукты. Сочетание цитрусовых с рыбой, богатой омега-3, поможет быстро чувствовать сытость. Доказано, что это блюдо уменьшает риск возникновения сердечных заболеваний.

Идеи для блюда. Севиче может быть дополнено большим количеством ингредиентов: окунь, мидии, форель. Для подушки можно использовать практически любые фрукты или овощи: кукурузу, зеленые яблоки, авокадо или лук.

Блюдо, которое поможет похудеть / Фото Eat This, Not That

Шашлык из курицы

Нежный шашлык из курятины – пример замечательной трапезы. Летом это прекрасная возможность добавить к такому обеду сезонные овощи или даже фрукты. Курятина богата минералами, аминокислотами и витаминами. В ней присутствует белок, благодаря которому можно насытить организм и не чувствовать голод к следующему приему пищи. Те, кто употребляют курицу регулярно, наименее склонны к инсульту или инфаркту, поскольку элементы, присутствующие в курятине, помогают укрепить сосуды сердца.

Идеи для блюд. К курятине на шампур или шпажку добавьте любимых овощей – так блюдо станет еще более сочным. Также к курятине можно и нужно добавить сладкий картофель.

Курятина легко усваивается и быстро переваривается / Фото Eat This, Not That

Сальса

Порция свежей сальсы обогатит ваше лето не только яркими вкусами, но и большим количеством питательных веществ. Классический рецепт сальсы – с помидорами, халапеньо, луком, соком лайма и зеленью. Такое блюдо – это невероятная витаминная композиция. Халапеньо стимулирует обмен веществ, а цитрусовые способствуют похудению. Исследование, проведенное в Гарвардской школе общественного здоровья, показывает, что ликопин – пигмент, придающий помидорам насыщенный оттенок – может снизить риск инсульта.

Идеи для блюд. Сальсу можно подавать с тако, буррито или фасолью. Также сальса станет прекрасным дополнением к различным блюдам из мяса. Приготовьте ее к жареной курочке, рыбе или барбекю.

Сальсу можно сделать в виде пюре или кусочками / Фото Eat This, Not That