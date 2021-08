Смачно та корисно: особливі літні страви для схуднення

Хоч велика частина літа вже пройшла, все ще можна насолодитися соковитими, запашними та надзвичайними продуктами цієї пори року. Тримати тіло у тонусі – запорука здорового способу життя, а влітку це можна робити з особливим задоволенням.

Літо – ідеальний час, щоб насолодитися смачною трапезою на свіжому повітрі. Саме у цю пору є можливість харчуватися збалансовано та додавати у свій раціон чимало фруктів та овочів. Споживання свіжих продуктів допоможе схуднути та залишатися здоровими.

Цікаво Ідеальна курочка на мангалі: як не зіпсувати страву

Вишня

Вишня насичена ресвератролом. Це речовина, яка володіє антиоксидантними властивостями. Дослідники з Університету Вашингтон виявили, що миші, яким давали високі дози ресвератролу, змогли спалити більше калорій, а вчені з Університету Джорджії дійшли до висновку, що добавки ресвератролу також зменшують кількість ваги. Вишня – надзвичайно універсальний продукт, з якого можна приготувати чимало смачних страв.

Ідеї для страв. Запечені гомілки з вишнею. Для цієї страви необхідно натерти курятину сіллю та перцем і поставити у духовку, обклавши нарізаною соломкою цибулею та вишнею. Також із вишні можна приготувати швидкий та простий вишневий крамбл або надзвичайно корисний та поживний вишневий сорбет.

Літній смаколик / Фото Eat This, Not That

Огірки

Додавши цей хрусткий овоч до свого раціону, можна збагатити свій організм чималою кількістю поживних елементів. Огірок – низькокалорійний та наповнений антиоксидантами, що запобігають запаленням і навіть можуть зменшити ризик гіпертонії. Вчені з Індонезії виявили значне зниження артеріального тиску серед літніх жінок, дієта яких була доповнена огірковим соком. Вони припускають, що ця смачна овочева культура може навіть допомогти вам прожити довше.

Ідеї для страв. Окрошка, огірковий лимонад, велике різноманіття салатів із хрустким огірком, смузі та роли.

Хрусткий огірок - для довгого життя / Фото Eat This, Not That

Севіче

Севіче – чудовий вибір для спекотної літньої вечері. Це спосіб легко та швидко поїсти поживними продуктами. Севіче – це свіжа риба чи морепродукти, мариновані у цитрусовому соусі. Додатками до страви служать різноманітні овочі та фрукти. Поєднання цитрусових з рибою, багатою на омега-3, допоможе швидко відчувати ситість. Доведено, що ця страва зменшує ризик виникнення серцевих захворювань.

Ідеї для страв. Севіче може бути доповнене чималою кількістю інгредієнтів: окунь, мідії, форель. Для подушки можна використати практично будь-які фрукти чи овочі: кукурудзу, зелені яблука, авокадо чи цибулю.



Страва, яка допоможе схуднути / Фото Eat This, Not That

Шашлик з курки

Ніжний шашлик із курятини - приклад чудової трапези. Влітку це чудова можливість додати до такого обіду сезонні овочі чи навіть фрукти. Курятина багата мінералами, амінокислотами та вітамінами. У ній присутній білок, завдяки якому можна наситити організм і не відчувати голод до наступного приймання їжі. Ті, хто вживають курку регулярно, найменш схильні до інсульту чи інфарку, оскільки елементи, присутні у курятині, допомагають зміцнити судини серця.

Ідеї для страв. До курятини на шампур чи шпажку додайте улюблених овочів – так страва стане ще більш соковитою. Також до курятини можна і варто додати солодку картоплю.

Курятина легко засвоюється та швидко перетравлюється / Фото Eat This, Not That

Сальса

Порція свіжої сальси збагатить ваше літо не тільки яскравими смаками, а й чималою кількістю поживних речовин. Класичний рецепт сальси - з помідорами, халапеньо, цибулею, соком лайма і зеленню. Така страва - це неймовірна вітамінна композиція. Халапеньо стимулює обмін речовин, а цитрусові сприяють схудненню. Дослідження, проведене в Гарвардській школі громадського здоров’я, показує, що лікопін, – пігмент, що надає помідорам насичений відтінок – може знизити ризик інсульту.

Ідеї для страв. Сальсу можна подавати із тако, буріто чи квасолею. Також сальса стане чудовим доповненням до різноманітних страв із м’яса. Приготуйте її до смаженої курочки, риби або барбекю.

Сальсу можна зробити у вигляді пюре чи шматочками / Фото Eat This, Not That