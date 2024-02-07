Вот почему они мягкие и имеют столько воды: самая большая ошибка при жарке грибов

Грибы – отличное дополнение к большому количеству блюд. Будь то подлива к картофелю, дополнение к пасте или начинка для пирожков – важно знать, как правильно их жарить.

Оказывается, если шампиньоны неправильно жарить, они могут стать мягкими и наполненными водой. Что же делать, чтобы получить сочные и упругие грибы? Есть несколько практических решений!

Интересно Такое случается с каждым: почему блины рвутся во время жарки

Как выбрать лучшие грибы

Как и в случае со многими блюдами, самое главное – это правильный подбор ингредиентов. Все мы знаем, что в магазинах можно найти как фасованные, так и расфасованные грибы. Стоит обратить внимание на несколько важных деталей, которые позволят выбрать самый свежий продукт.

Замечательные блюда с грибами / Фото unsplash

Стоит убедиться, что они твердые и белые. Есть также коричневые шампиньоны, которые имеют немного ярче аромат.

Что касается упаковки, то лучше выбирать товар на вес. При упаковке вы не сможете внимательно осмотреть грибы. Перед жаркой грибы желательно очистить. Свежие и твердые не нужно очищать от кожуры – просто хорошо промойте и обсушите. Очищать кожуру стоит с немного потемневших грибов.

Как жарить, чтобы получить сочные и упругие грибы

Используя грибы во многих вкусных блюдах, мы хотим, чтобы они были сочными. Ведь именно от их вкуса и аромата часто зависит, удастся ли блюдо. Важным является правильное планирование жарки.

Сначала нарежьте лук и бросьте его в разогретую сковороду, в которой растоплено сливочное масло. И только тогда добавьте нарезанные ломтиками или половинками грибы. Обжарьте все на среднем огне.

Помните, что при жарке нельзя добавлять соль – от этого грибы размягчаются. Добавьте ее в самом конце. Чтобы подчеркнуть их вкус, во время жарки можно добавить черный перец.

Это возможно: как приготовить хрустящиедома.