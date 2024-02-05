Домашние чипсы вкусные и полезные. Их можно приготовить из разных овощей и не только на сковороде, а в духовке или микроволновой печи. Рецепты очень простые!
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Картофельные чипсы из духовки
Время: 20 минут
Приготовление:
- Картофель очистите, вымойте и нарежьте тонкими ломтиками.
- Слегка сбрызните их оливковым маслом и приправьте специями. Разложите на противне так, чтобы было много места и не соприкасались друг с другом.
- Разогрейте духовку до 220 градусов, поместите туда противень с чипсами и запекайте 10 минут на конвекции.
- По истечении этого времени выключите духовку, но оставьте чипсы внутри до полного остывания. От этого они станут хрустящими.
Картофельные чипсы в микроволновке
- Время: 20 минут
Приготовление:
- Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Поместите его в миску и залейте очень холодной водой.
- Тщательно промойте, вылейте воду и налейте свежей.
- Продолжайте полоскание, чтобы удалить как можно больше крахмала – последняя налитая вода должна быть почти прозрачной. Процедите чипсы в ситечко и тщательно высушите.
- Большую тарелку застелите бумагой для выпечки и выложите на нее ломтики картофеля так, чтобы они не касались друг друга. Приправьте и поставьте в микроволновую печь.
- Выпекайте примерно 3 – 4 минуты или пока чипсы не станут золотистыми.