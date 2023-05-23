Хрустящая корочка и невероятно нежное мясо: покорите всех особой курятиной
23 мая 2023, 18:45Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Когда речь заходит о жареной курочке, то у каждого возникает два пожелания: хрустящая корочка и нежное мясо. Рассмотрим рецепт, который точно выполнит эти пожелания.
Приготовление курочки по этому рецепту потребует немного времени, ведь мясо должно хорошо замариноваться. Поверьте – результат точно стоит ожидания.
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Подавать эту курочку лучше с салатом и картофелем, а если вы готовите ее для просмотра сериала, то достаточно любимого соуса и нескольких кусочков свежего хлеба.
Рецепт жареной курицы
Время: 30 минут + ночь для маринования мяса
Порций: 4
Приготовление:
- Все ингредиенты для маринада смешиваем в большой миске. Добавляем курочку и хорошо перемешиваем. Ставим в холодильник на ночь.
- Разогреваем духовку до 220 градусов и застилаем противень пергаментной бумагой.
- Все ингредиенты для кляра смешиваем в глубокой миске.
- Окунаем курочку в смесь, чтобы она хорошо покрылась ею со всех сторон.
- Выкладываем курочку на противень, каждый кусочек курочки нужно слегка сбрызнуть растительным маслом.
- Ставим противень на верхний уровень, время приготовления – 20 – 30 минут.
- Подаем к столу горячей с любимым гарниром, салатом и соусом.