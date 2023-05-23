Хрустящая корочка и невероятно нежное мясо: покорите всех особой курятиной

23 мая 2023, 18:45
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Источник:

ВВС Food

Когда речь заходит о жареной курочке, то у каждого возникает два пожелания: хрустящая корочка и нежное мясо. Рассмотрим рецепт, который точно выполнит эти пожелания.

Приготовление курочки по этому рецепту потребует немного времени, ведь мясо должно хорошо замариноваться. Поверьте – результат точно стоит ожидания.

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Подавать эту курочку лучше с салатом и картофелем, а если вы готовите ее для просмотра сериала, то достаточно любимого соуса и нескольких кусочков свежего хлеба.

Рецепт жареной курицы

Время: 30 минут + ночь для маринования мяса

Порций: 4

Приготовление:

  • Все ингредиенты для маринада смешиваем в большой миске. Добавляем курочку и хорошо перемешиваем. Ставим в холодильник на ночь.
  • Разогреваем духовку до 220 градусов и застилаем противень пергаментной бумагой.
  • Все ингредиенты для кляра смешиваем в глубокой миске.
  • Окунаем курочку в смесь, чтобы она хорошо покрылась ею со всех сторон.
  • Выкладываем курочку на противень, каждый кусочек курочки нужно слегка сбрызнуть растительным маслом.
  • Ставим противень на верхний уровень, время приготовления – 20 – 30 минут.
  • Подаем к столу горячей с любимым гарниром, салатом и соусом.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська