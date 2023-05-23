Приготування курочки за цим рецептом потребуватиме трішки часу, адже м'ясо повинне добре замаринуватися. Повірте – результат точно вартує очікування.

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Подавати цю курочку найкраще з салатом та картоплею, а якщо ви готуєте її для перегляду серіалу, то буде достатньо улюбленого соусу та кількох шматочків свіжого хліба.

Рецепт смаженої курятини

Час: 30 хвилин + ніч для маринування м'яса

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 12 курячих стегон (очищених від шкіри та кісток);

маринад:

– 200 мілілітрів пахти;

– 1 столова ложка кисло-солодкого соусу;

– пів чайної ложки чорного перцю;

– чайна ложка морської солі;

– пів чайної ложки порошку цибулі;

– пів чайної ложки сушеного чебрецю;

– пів чайної ложки сушеного орегано;

кляр:

– 75 грамів борошна;

– чайна ложка сушеного часнику;

– чайна ложка паприки;

– чайна ложка сушеного чебрецю;

– чайна ложка морської солі;

– чайна ложка чорного перцю.

Приготування: