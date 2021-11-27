Как вкусно приготовить рыбу: рецепт с помидорами

Не знаете, как правильно приготовить рыбу? Мы подготовили для вас рецепт из щепы и помидоров, который понравится всей семье. Кстати, в блюде для пикантности есть перец чили, если вы не любите острое – не добавляйте его в соус.

Белая рыба очень полезна для человеческого организма, поэтому мы рекомендуем вам употреблять ее несколько раз в неделю. А интересные рецепты мы вам гарантируем!

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Рыбу можно подавать на стол с помидорным соусом без гарнира, а можно приготовить дополнительно нежное картофельное пюре или овощной салат.

Рецепт из белой рыбы и помидоров

Время : 45 минут

: 45 минут Порции: 3

– 500 граммов трески;– 500 граммов помидоров черри;– имбирь;– перец чили;– два зубчика чеснока;– 100 миллилитров кокосового молока;– соль;– черный молотый перец;– свежий базилик.

Приготовление:

Нарежьте имбирь, чили и чеснок тонкими ломтиками.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней нарезанные ингредиенты.

Добавьте на сковороду помидоры и тушите в течение 5-7 минут.



Рыба с помидорами / Фото Яны Станишевской

Влейте кокосовое молоко и сдобрите специями. Можно дополнительно добавить немного молотой паприки.

Выложите в помидорный соус рыбу и готовьте под крышкой 8 – 9 минут.

Часть базилика нарежьте тонкими кусочками, а остальное оставьте целиком.

Перемешайте соус и тушите еще 1-2 минуты.

Выложите готовое блюдо на тарелку, добавьте сверху свежие листики базилика и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Текст публикации Яны Станишевской:

Белая рыба никогда не была - мой конёк . Но если правильно обыграть, чуть специи, то выходит блюдо весьма приличное

Нам понадобится для обеда на 3-х:

0,5 кг трески

0,5 кг Черри (или Черри сколько есть и добавляем консервированные томаты )

Имбирь, чуть Чили и два зубчика чеснока

100 мл кокосовых сливок

Соль, перец по вкусу и базилик.

На оливковом масле прижариваем нарезанный слайсами имбирь, Чили и чеснок (минуту), затем добавляем томаты и тушим минут 5-7, пока не начнут лопаться. Если томатов мало, то ещё добавляем банку консервированных и просушиваем ещё 5 мин. Добавляем сливки кокосовые, соль, перец и ещё можно любимые специи (я добавила копчёную паприку), просушиваем пару минут. Затем кладём в соус рыбу (нарезанную любыми кусочками ), накрываем крышкой и протушиваем 8-9 минут. Часть базилика нарезаем и добавляем в соус. Пару листиков оставляем для украшения.