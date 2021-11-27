Как вкусно приготовить рыбу: рецепт с помидорами
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Не знаете, как правильно приготовить рыбу? Мы подготовили для вас рецепт из щепы и помидоров, который понравится всей семье. Кстати, в блюде для пикантности есть перец чили, если вы не любите острое – не добавляйте его в соус.
Белая рыба очень полезна для человеческого организма, поэтому мы рекомендуем вам употреблять ее несколько раз в неделю. А интересные рецепты мы вам гарантируем!
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Рыбу можно подавать на стол с помидорным соусом без гарнира, а можно приготовить дополнительно нежное картофельное пюре или овощной салат.
Рецепт из белой рыбы и помидоров
- Время: 45 минут
- Порции: 3
– 500 граммов трески;
– 500 граммов помидоров черри;
– имбирь;
– перец чили;
– два зубчика чеснока;
– 100 миллилитров кокосового молока;
– соль;
– черный молотый перец;
– свежий базилик.
Приготовление:
- Нарежьте имбирь, чили и чеснок тонкими ломтиками.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней нарезанные ингредиенты.
- Добавьте на сковороду помидоры и тушите в течение 5-7 минут.
Рыба с помидорами / Фото Яны Станишевской
- Влейте кокосовое молоко и сдобрите специями. Можно дополнительно добавить немного молотой паприки.
- Выложите в помидорный соус рыбу и готовьте под крышкой 8 – 9 минут.
- Часть базилика нарежьте тонкими кусочками, а остальное оставьте целиком.
- Перемешайте соус и тушите еще 1-2 минуты.
- Выложите готовое блюдо на тарелку, добавьте сверху свежие листики базилика и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Текст публикации Яны Станишевской:
Белая рыба никогда не была - мой конёк . Но если правильно обыграть, чуть специи, то выходит блюдо весьма приличное
Нам понадобится для обеда на 3-х:
0,5 кг трески
0,5 кг Черри (или Черри сколько есть и добавляем консервированные томаты )
Имбирь, чуть Чили и два зубчика чеснока
100 мл кокосовых сливок
Соль, перец по вкусу и базилик.
На оливковом масле прижариваем нарезанный слайсами имбирь, Чили и чеснок (минуту), затем добавляем томаты и тушим минут 5-7, пока не начнут лопаться. Если томатов мало, то ещё добавляем банку консервированных и просушиваем ещё 5 мин. Добавляем сливки кокосовые, соль, перец и ещё можно любимые специи (я добавила копчёную паприку), просушиваем пару минут. Затем кладём в соус рыбу (нарезанную любыми кусочками ), накрываем крышкой и протушиваем 8-9 минут. Часть базилика нарезаем и добавляем в соус. Пару листиков оставляем для украшения.