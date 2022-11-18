Этот ингредиент изменит все: что нужно добавить в чебуреки, чтобы не осталось и кусочка
18 ноября 2022 , 18:05Читати новину українською
Источник:Kontrakty
Чебуреки – это особенное блюдо, смаковать которым приходится далеко не каждый день. Чтобы сделать этот кулинарный опыт еще более незабываемым, стоит воспользоваться советом опытных поваров.
Чебуреки с мясом завоевали популярность миллионов украинцев. Хрустящее тесто, сочный фарш и вкусный горячий бульон просто не могут никого оставить равнодушным. Впрочем, даже самые совершенные рецепты всегда можно улучшить. К примеру, несколькими граммами виски, которые способны открыть вкус блюда на совсем другом уровне.
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Рецепт чебуреков с виски
Время: 40 минут
Порций: 2
Сочные и хрустящие / Фото Pixabay
Ингредиенты:
Тесто:
- 300 грамм просеянной муки;
- 100 миллилитров воды комнатной температуры;
- 1,5 столовой ложки растительного масла;
- 50 миллилитров виски;
- 2 щепотки соли.
Фарш:
- 540 грамм мясного фарша (в идеале – микс говядины и свинины);
- 20 грамм петрушки;
- щепотка смеси перцев;
- 2 щепотки соли;
- 1,5 столовой ложки воды.
Приготовление:
- Насыпаем муку в миску, наливаем воду, растительное масло, соль и виски. Вымешиваем тесто, накрываем его пленкой и ставим в холодильник.
- Фарш солим, перчим, добавляем петрушку и воду и тщательно вымешиваем.
- Делим тесто на 4 части, каждую часть тонко раскатываем. На две части выкладываем фарш и накрываем двумя другими. Залепляем чебуреки.
- Обжариваем на сковороде с большим количеством растительного масла на небольшом огне. После приготовления выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
Приятного аппетита!