Этот ингредиент изменит все: что нужно добавить в чебуреки, чтобы не осталось и кусочка

18 ноября 2022 , 18:05
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Источник:

Kontrakty

Чебуреки – это особенное блюдо, смаковать которым приходится далеко не каждый день. Чтобы сделать этот кулинарный опыт еще более незабываемым, стоит воспользоваться советом опытных поваров.

Чебуреки с мясом завоевали популярность миллионов украинцев. Хрустящее тесто, сочный фарш и вкусный горячий бульон просто не могут никого оставить равнодушным. Впрочем, даже самые совершенные рецепты всегда можно улучшить. К примеру, несколькими граммами виски, которые способны открыть вкус блюда на совсем другом уровне.

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Рецепт чебуреков с виски

Время: 40 минут

Порций: 2

Сочные и хрустящие / Фото Pixabay

Ингредиенты:

Тесто:

  • 300 грамм просеянной муки;
  • 100 миллилитров воды комнатной температуры;
  • 1,5 столовой ложки растительного масла;
  • 50 миллилитров виски;
  • 2 щепотки соли.

Фарш:

  • 540 грамм мясного фарша (в идеале – микс говядины и свинины);
  • 20 грамм петрушки;
  • щепотка смеси перцев;
  • 2 щепотки соли;
  • 1,5 столовой ложки воды.

Приготовление:

  1. Насыпаем муку в миску, наливаем воду, растительное масло, соль и виски. Вымешиваем тесто, накрываем его пленкой и ставим в холодильник.
  2. Фарш солим, перчим, добавляем петрушку и воду и тщательно вымешиваем.
  3. Делим тесто на 4 части, каждую часть тонко раскатываем. На две части выкладываем фарш и накрываем двумя другими. Залепляем чебуреки.
  4. Обжариваем на сковороде с большим количеством растительного масла на небольшом огне. После приготовления выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

 Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська