Чебуреки з м'ясом здобули прихильність мільйонів українців. Хрустке тісто, соковитий фарш та смачний гарячий бульйон просто не можуть нікого залишити байдужим. Втім, навіть найдосконаліші рецепти завжди можна покращити. Наприклад, кількома грамами віскі, які здатні відкрити смак страви на зовсім іншому рівні.

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Рецепт чебуреків з віскі

Час: 40 хвилин

Порцій: 2

Соковиті та хрусткі / Фото Pixabay

Інгредієнти:

Тісто:

300 грамів просіяного борошна;

100 мілілітрів води кімнатної температури;

1,5 столової ложки олії;

50 мілілітрів віскі;

2 дрібки солі.

Фарш:

540 грамів м'ясного фаршу (в ідеалі – мікс яловичини та свинини);

20 грамів петрушки;

дрібка суміші перців;

2 дрібки солі;

1,5 столової ложки води.

Приготування:

Насипаємо борошно у миску, наливаємо воду, олію, сіль та віскі. Вимішуємо тісто, накриваємо його плівкою та ставимо у холодильник. Фарш солимо, перчимо, додаємо петрушку та воду і ретельно вимішуємо. Ділимо тісто на 4 частини, кожну частину тонко розкатуємо. На дві частини викладаємо фарш та накриваємо двома іншими. Заліплюємо чебуреки. Обсмажуємо на сковорідці з великою кількістю олії на невеликому вогні. Після приготування викладаємо на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії.

Смачного!