Владимир Ярославский рассказал, как и сколько занимается спортом, чтобы держать себя в форме

Талантливый украинский шеф-повар, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" и "Мастер Шеф. Профессионалы" поделился с читателями своими спортивными достижениями и рассказал сколько занимается спортом, чтобы держать себя в форме.

Владимир Ярославский всегда был в отличной спортивной форме, однако, в начале пандемии заметно прибавил в весе. Шеф-повар не падал духом и решил вернуться к отличной форме и начал заниматься спортом и правильно питаться.

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Владимир Ярославский отметил в своей публикации в инстаграм, что "наша молодость – это спорт". Ресторатор неоднократно утверждал, что спортом нужно заниматься, чтобы не только поддерживать красивую форму, но и оздоравливать организм.

Спорт нужен, чтобы мышцы насыщались кислородом и Вы были заряженными в течение дня, – прокомментировал Владимир Ярославский.

Спортивный день Ярославского

Шеф-повар рассказал, что занимается в зале 3 – 4 раза в неделю. Свое занятие Владимир начинает с разминки на беговой дорожке или на орбитреке. Далее, цикл упражнений на все тело и лишь затем, шеф-повар переходит к силовым занятиям на определенные группы мышц.

Не забывает Владимир Ярославский и про мышцы живота – пресс обязательное упражнение в конце занятия, также планка и разминка. Завершает свое занятие шеф-повар двадцати минутным бегом.

Кстати, вы знали, что в первые 30 минут тренировки расходуются углеводы, которые есть в крови? И лишь после 30-минутных активностей начинает сжигаться жир, – добавил Владимир Ярославский.

Кроме занятий в зале Владимир Ярославский проходит 10 тысяч шагов в день. Шеф-повар признался, что даже поставил себе цель на часах и старается ежедневно ее выполнять.



Владимир Ярославский / Фото из инстаграма шеф-повара

Мы знаем, что 80 процентов успеха в похудении – это питание, а только 20 процентов – спорт. Владимир Ярославский придерживается этого правила и около 3 месяцев придерживается правильного питания под руководством врача.

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Помните, резкое похудение даст вам мгновенный, но не долгий результат. Лучше худеть медленно и акцентировать на правильном питании и спорте.

Владимир Ярославский – украинский шеф-повар, ресторатор и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" и "Мастер Шеф. Профессионалы". Впервые украинские зрители познакомились с Владимиром и телеэкранах в популярной версии "Адской кухни" на 1+1, Ярославский тогда был су-шефом адского шефа Арама Мнацаканова.

Недавно Владимир Ярославский открыл свое второе заведение в столице с открытой кухней – Chef's TABLE и выпустил совместную кулинарную книгу с коллегой Ольгой Мартыновской.