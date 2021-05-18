"Он – эталон шефа. Но в первую очередь того настоящего мужчины, который в любую погоду скажет: "Я выезжаю", – этими словами Ольга Мартыновская начала публикацию-приветствие на своей странице в инстаграм к близкому другу и коллеге по проекту "Мастер Шеф" – Владимиру Ярославскому.

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Сегодня заведение шеф-повара Владимира Ярославского CHEF's TABLE распахнул двери перед посетителями, и его коллега и подруга Оля Мартыновская не могла не поздравить ресторатора с этим праздничным событием.

Все, что ты создаешь, — настоящее, как и ты сам. Потому и обречено на успех. Вова, жизнь тебя любит, и я понимаю почему! Люблю, обнимаю и поздравляю с началом новой истории, – отметила девушка в своем инстаграм. ️

Ольга Мартыновская добавила, что это не первый ресторан, который открывает Владимир Ярославский, но в каждое свое заведение ресторатор вкладывает всю свою душу и старания, чтобы он был идеальным.

Что известно о концепции заведения Chef's TABLE

По замыслу ресторатора каждый гость CHEF's TABLE сможет общаться с шеф-поваром, смотреть, как готовят ему блюдо и узнавать от повара полезную информацию по выбору вина, ведь в заведении открытая кухня.



Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / Фото из инстаграма Владимира Ярославского

Также Ольга Мартыновская описала их отношения, ведь поклонники судей кулинарного проекта "Мастер Шеф" уже давно "женят" поваров в соцсетях.

Мы называем наши отношения комфортными. Вместе нам хорошо отдыхать, есть, худеть, плакать и хохотать. Это тот случай, когда нравится все: пальцы ног, блестящие виски, животик (кстати, где твой делся?). Я восхищаюсь тобой и буду всегда ЗА тебя, – прокомментировала шеф-повар.

Какие на самом деле отношения между кулинарами: дружеские или романтические, остается только догадываться, и их рабочий тандем – идеальный.

Вкусно 24 присоединяется к поздравлениям для Владимира Ярославского по случаю открытия ресторана CHEF's TABLE и желает успеха и благодарных и довольных посетителей!