Не ешьте сырыми: восемь продуктов, которые могут навредить организму без термической обработки

Существует много продуктов, которые можно употреблять в сыром виде и не беспокоиться о своем здоровье. Однако употребление этих восьми продуктов может вызвать серьезные заболевания для человека, а сальмонелла – смерть. Берегите себя и внимательно относитесь к тому, что едите!

Картофель



Молодой картофель / Фото Агроном

Хотя этот продукт является одним из самых любимых у украинцев, с ним нужно быть крайне осторожным. Картофель нужно употреблять только в готовом виде, ведь в сыром он может вызвать вздутие живота и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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Зеленый или проросший картофель содержит соланин и другие опасные токсины, которые могут вызвать диарею, жар, головную боль и рвоту.

Баклажаны

В баклажанах содержится такое же гликоалкалоидное соединение, что и в сыром картофеле – соланин. Обязательно готовьте баклажаны, ведь употребление их сырыми может закончиться в больнице.

Фасоль

Даже 4–5 штук сырых бобов могут вызвать серьезное заболевание. В бобах, особенно красных, содержится токсин, вызывающий симптомы, схожие с отравлением.

Обязательно замачивайте бобовые в воде и готовьте не менее 10 минут на огне.

Куриные яйца



Куриные яйца / Фото Гастроном

Самая большая опасность в яйцах – сальмонелла. В сырых куриных яйцах: на скорлупе может быть опасная бактерия сальмонелла, поэтому их обязательно нужно тщательно мыть перед употреблением.

Лучший способ не заболеть — это варить яйца до тех пор, пока белок и желток не станут твердыми. Не забывайте мыть руки после яиц, чтобы не перенести сальмонеллу на другие продукты.

Мясо

Ни в коем случае не ешьте сырое мясо: куриное, свиное. В сыром курином мясе вполне может быть сальмонелла, а в свинине – паразиты.

Обязательно готовьте мясо до готовности, не оставляйте розовым или с кровью.

Листья ревеня

Если стебли ревеня вполне безопасны для употребления, то его листья – ядовиты. В них есть щавелевая кислота, токсичное соединение, которое может вызвать одышку, жжение во рту, боли в желудке и диарею.

Черная бузина



Черная бузина / Фото Ягодник

Ягоды бузины можно употреблять только в приготовленном виде, ведь употребление сырых плодов может привести к тяжелому отравлению.

Чтобы нейтрализовать вредные для здоровья вещества, содержащиеся в них, необходимо нагреть ягоды бузины до температуры свыше 80 градусов.

Сырое тесто или мука

В сырой муке могут быть бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонелла, а также другие вредные микробы, оставшиеся после того, как различные животные в ангарах испражнялись на зерно.

Соответственно, сырое тесто тоже из муки и риск подхватить болезнь высок. Также не забывайте мыть руки после муки.