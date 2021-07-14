Не їжте сирими: вісім продуктів, що можуть зашкодити організму без термічної обробки
Джерело:НВ Life
Існує багато продуктів, котрі можна вживати в сирому вигляді, та не перейматися про своє здоров'я. Однак, вживання цих восьми продуктів можуть викликати серйозні захворювання для людини, а сальмонела – смерть. Бережіть себе та уважно ставтеся до того, що їсте!
Картопля
Молода картопля / Фото Агроном
Хоч цей продукт є один із найулюбленішими в українців, з ним потрібно бути вкрай обережним. Картоплю потрібно вживати тільки у готову вигляді, адже в сирому вона може викликати здуття живота та інші проблеми зі шлунково-кишковим трактом.
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Зелена або проросла картопля містить соланін та інші небезпечні токсини, що можуть викликати діарею, жар, головний біль і блювоту.
Баклажани
У баклажанах міститься таке ж глікоалкалоїдне з'єднання, що і в сирій картоплі – соланін. Обов'язково готуйте баклажани, адже вживання їх сирими може закінчитися у лікарні.
Квасоля
Навіть 4 – 5 штук сирих бобів можуть викликати серйозне захворювання. У бобах, особливо червоних, міститься токсин, що викликає симптоми схожі з отруєнням.
Обов'язково замочуйте бобові у воді та готуйте щонайменше 10 хвилин на вогні.
Курячі яйця
Курячі яйця / Фото Гастроном
Найбільша небезпека у яйцях – сальмонела. У сирих курячих яйцях: на шкарлупі, може міситись небезпечна бактерія сальмонела, тому їх обов'язково потрібно ретельно мити перед вживанням.
Кращий спосіб не захворіти — це варити яйця до тих пір, поки білок і жовток не стануть твердими. е забувайте мити руки після яєць, щоб не перенести сальмонелу на інші продукти.
М’ясо
У жодному разі не їжте сире м'ясо: куряче, свиняче. У сирому курячому м’ясі цілком може бути сальмонела, а в свинині – паразити.
Обов'язково готуйте м'ясо до готовності, не залишайте рожевим чи з кров'ю.
Листя ревеню
Якщо стебла ревеню цілком безпечні для вживання, то його листя – отруйне. У ньому є щавлева кислота, токсична сполука, що може викликати важкість дихання, печіння в роті, болі в шлунку та діарею.
Чорна бузина
Чорна бузина / Фото Ягідник
Ягоди бузини можна вживати тільки в приготованому вигляді, адже вживання сирих плодів може призвести до важкого отруєння.
Щоб нейтралізувати шкідливі для здоров’я речовини, що містяться в них, необхідно нагріти ягоди бузини до температури понад 80 градусів.
Сире тісто або борошно
У сирому борошні можуть бути бактерії, такі як кишкова паличка і сальмонела, а також інші шкідливі мікроби, що залишилися в ньому після того, як різні тварини в ангарах випорожнювались на зерно.
Відповідно, що сире тісто теж з борошна і ризик підхопити хворобу високий. Також не забувайте мити руки після борошна.