Не їжте сирими: вісім продуктів, що можуть зашкодити організму без термічної обробки

Існує багато продуктів, котрі можна вживати в сирому вигляді, та не перейматися про своє здоров'я. Однак, вживання цих восьми продуктів можуть викликати серйозні захворювання для людини, а сальмонела – смерть. Бережіть себе та уважно ставтеся до того, що їсте!

Картопля



Молода картопля / Фото Агроном

Хоч цей продукт є один із найулюбленішими в українців, з ним потрібно бути вкрай обережним. Картоплю потрібно вживати тільки у готову вигляді, адже в сирому вона може викликати здуття живота та інші проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

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Зелена або проросла картопля містить соланін та інші небезпечні токсини, що можуть викликати діарею, жар, головний біль і блювоту.

Баклажани

У баклажанах міститься таке ж глікоалкалоїдне з'єднання, що і в сирій картоплі – соланін. Обов'язково готуйте баклажани, адже вживання їх сирими може закінчитися у лікарні.

Квасоля

Навіть 4 – 5 штук сирих бобів можуть викликати серйозне захворювання. У бобах, особливо червоних, міститься токсин, що викликає симптоми схожі з отруєнням.

Обов'язково замочуйте бобові у воді та готуйте щонайменше 10 хвилин на вогні.

Курячі яйця



Курячі яйця / Фото Гастроном

Найбільша небезпека у яйцях – сальмонела. У сирих курячих яйцях: на шкарлупі, може міситись небезпечна бактерія сальмонела, тому їх обов'язково потрібно ретельно мити перед вживанням.

Кращий спосіб не захворіти — це варити яйця до тих пір, поки білок і жовток не стануть твердими. е забувайте мити руки після яєць, щоб не перенести сальмонелу на інші продукти.

М’ясо

У жодному разі не їжте сире м'ясо: куряче, свиняче. У сирому курячому м’ясі цілком може бути сальмонела, а в свинині – паразити.

Обов'язково готуйте м'ясо до готовності, не залишайте рожевим чи з кров'ю.

Листя ревеню

Якщо стебла ревеню цілком безпечні для вживання, то його листя – отруйне. У ньому є щавлева кислота, токсична сполука, що може викликати важкість дихання, печіння в роті, болі в шлунку та діарею.

Чорна бузина



Чорна бузина / Фото Ягідник

Ягоди бузини можна вживати тільки в приготованому вигляді, адже вживання сирих плодів може призвести до важкого отруєння.

Щоб нейтралізувати шкідливі для здоров’я речовини, що містяться в них, необхідно нагріти ягоди бузини до температури понад 80 градусів.

Сире тісто або борошно

У сирому борошні можуть бути бактерії, такі як кишкова паличка і сальмонела, а також інші шкідливі мікроби, що залишилися в ньому після того, як різні тварини в ангарах випорожнювались на зерно.

Відповідно, що сире тісто теж з борошна і ризик підхопити хворобу високий. Також не забувайте мити руки після борошна.