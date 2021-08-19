Яблочный Спас: что особенного приготовить в день, когда лето встречается с осенью
Источник:24 канал
19 августа в Украине празднуют Преображение Господне, или по-народному –Яблочный Спас. В этот день в храмах освящают яблоки и цветы. Освященными яблоками по древней традиции угощают соседей, друзей и всех нуждающихся. Считается, что яблоки сегодня имеют особую целебную силу.
На праздник Яблочного Спаса (другие его названия: Второй Спас, Спас на горе), по поверью, лето встречается с осенью, погода становится более прохладной.
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Пришел Яблочный Спас – значит, пора собирать и заготавливать на зиму яблоки. Современные хозяйки готовят из яблок варенье, сушат их или консервируют.
С 19 августа наши предки начинали собирать яблочный урожай / Фото Unsplash
К праздничному столу подают блюда из ягод, грибов и, конечно же, сами яблоки – печеные, в пирогах, в штруделях, а также компот или грушевник – кисель из свежих груш.
Печеные яблоки
Особенностью рецепта в том, что яблоки запекаются в собственном соку.
Время: 1 час
Порций: 2
Печеные яблоки: нежно и диетично / Фото Cook Today
Ингредиенты:
- 6 яблок;
- 6 чайных ложек сахара или меда.
Приготовление:
- Яблоки моем и тщательно вытираем.
- Ножом аккуратно вынимаем из яблок сердцевину.
- В каждое яблоко насыпаем 1 чайную ложку (больше или меньше – по своему вкусу) сахара или меда.
- В противень наливаем немного воды и выкладываем на него яблоки.
- Отправляем яблоки в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 30 минут.
- Подаем с медом или сливками.
- Хороши такие яблочки и охлажденными.
Приятного аппетита!
Сырное печенье с яблоками
Диетическое печенье прекрасно подойдет тем, кто следит за фигурой.
Время: 1 час
Порций: 4
Нежное яблочное лакомство / Фото Cook Today
Ингредиенты:
- 250 граммов творога;
- 100 граммов кефира;
- 250 граммов муки;
- 1 – 2 яблока;
- 10 чайных ложек сахара;
- ½ грамма соли;
- корица – по вашему вкусу;
- сахарная пудра – по вашему вкусу.
Приготовление:
- Сыр перетереть в блендере вместе с сахаром и щепоткой соли.
- В сыр влить кефир и просеянную муку. Замесить тесто.
- Очищенные яблоки нарезать полукольцами.
- Тесто раскатать и нарезать квадратиками.
- На середину квадратиков выложить яблоки, посыпать их сахаром и корицей и закрепить к середине края.
- Выложить на противень и отправить печься в духовку на 20 минут при 180 градусах.
- Готовое печенье накрыть полотенцем и дать ему остыть.
- Подавать посыпанным сахарной пудрой.
Приятного аппетита!