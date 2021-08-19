Яблочный Спас: что особенного приготовить в день, когда лето встречается с осенью

19 августа в Украине празднуют Преображение Господне, или по-народному –Яблочный Спас. В этот день в храмах освящают яблоки и цветы. Освященными яблоками по древней традиции угощают соседей, друзей и всех нуждающихся. Считается, что яблоки сегодня имеют особую целебную силу.

На праздник Яблочного Спаса (другие его названия: Второй Спас, Спас на горе), по поверью, лето встречается с осенью, погода становится более прохладной.

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Пришел Яблочный Спас – значит, пора собирать и заготавливать на зиму яблоки. Современные хозяйки готовят из яблок варенье, сушат их или консервируют.

С 19 августа наши предки начинали собирать яблочный урожай / Фото Unsplash

К праздничному столу подают блюда из ягод, грибов и, конечно же, сами яблоки – печеные, в пирогах, в штруделях, а также компот или грушевник – кисель из свежих груш.

Печеные яблоки

Особенностью рецепта в том, что яблоки запекаются в собственном соку.

Время: 1 час

Порций: 2

Печеные яблоки: нежно и диетично / Фото Cook Today

Ингредиенты:

6 яблок;

6 чайных ложек сахара или меда.

Приготовление:

Яблоки моем и тщательно вытираем. Ножом аккуратно вынимаем из яблок сердцевину. В каждое яблоко насыпаем 1 чайную ложку (больше или меньше – по своему вкусу) сахара или меда. В противень наливаем немного воды и выкладываем на него яблоки. Отправляем яблоки в разогретую до 180 градусов духовку на 20 – 30 минут. Подаем с медом или сливками. Хороши такие яблочки и охлажденными.

Приятного аппетита!

Сырное печенье с яблоками

Диетическое печенье прекрасно подойдет тем, кто следит за фигурой.

Время: 1 час

Порций: 4

Нежное яблочное лакомство / Фото Cook Today

Ингредиенты:

250 граммов творога;

100 граммов кефира;

250 граммов муки;

1 – 2 яблока;

10 чайных ложек сахара;

½ грамма соли;

корица – по вашему вкусу;

сахарная пудра – по вашему вкусу.

Приготовление:

Сыр перетереть в блендере вместе с сахаром и щепоткой соли. В сыр влить кефир и просеянную муку. Замесить тесто. Очищенные яблоки нарезать полукольцами. Тесто раскатать и нарезать квадратиками. На середину квадратиков выложить яблоки, посыпать их сахаром и корицей и закрепить к середине края. Выложить на противень и отправить печься в духовку на 20 минут при 180 градусах. Готовое печенье накрыть полотенцем и дать ему остыть. Подавать посыпанным сахарной пудрой.

Приятного аппетита!