Яблучний Спас (або Другий Спас, Спас на горі) – це день, коли, за повір’ям, літо зустрічається з осінню, погода стає більш прохолодною. У цей день варто подавати на стіл ті страви, які дарує природа. Це різноманітні смаколики з яблуками, ягодами або грибами.
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На свято Яблучного Спаса приходить пора збирати яблука і заготовляти їх на зиму. Сьогодні господині готують варення із яблук, сушать їх чи консервують. Також на свято пригощають освяченими яблуками сусідів, друзів і всіх, хто цього потребує. Згідно з традицією, яблука у цей день мають особливу цілющу силу.
Сьогодні заведено збирати яблуневий урожай / Фото Unsplash
Святковою стравою на Спаса є печені яблука, можна також приготувати пироги й штруделі з яблучною начинкою. Їдять їх з узваром або грушівником – киселем зі свіжих груш.
Рецепт запечених яблук
Особливістю такого рецепту є те, що яблука запікаються у власному соку.
Час: 1 година
Порцій: 2
Ніжно та дієтично / Фото Cook Today
Інгредієнти:
- 6 штук яблук
- 6 чайних ложок меду
Приготування:
- Помиті яблука ретельно витираємо.
- Ножем акуратно вийняти із яблук серцевину.
- У кожне яблуко насипаємо 1 чайну ложку цукру. Дозування цукру регулюємо до свого смаку. Також замість цукру можна використовувати мед.
- У деко наливаємо трохи води та викладаємо на нього яблука.
- Відправляємо яблука у розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин.
- Подавати яблука можна у найрізноманітніший спосіб: з медом чи вершками.
- Чудово смакуватимуть такі яблучка й охолодженими.
Сирне печиво з яблуками
Дієтичне печиво чудово підійде тим, хто стежить за фігурою.
Час: 1 година
Порцій: 4
Ніжний смаколик / Фото Cook Today
Інгредієнти:
- 250 грам домашнього сиру;
- 100 грам кефіру;
- 250 грам борошна;
- 1-2 яблука;
- 10 чайних ложок цукру;
- 0,5 грам солі;
- кориця до смаку;
- цукрова пудра до смаку.
Приготування:
- Сир перетерти у блендері разом із цукром та щіпкою солі.
- До сиру влити кефір та просіяне борошно. Замісити тісто.
- Очищені яблука нарізати напівкільцями.
- Тісто розкачати та нарізати квадратиками.
- У середину квадратиків викласти яблука, посипати їх цукром та корицею і закріпити до середини краї.
- Викласти на деко і поставити випікатись у духовку на 20 хвилин при 180 градусах.
- Готове печиво накрити рушником та дати охолонути.
- Подавати на стіл посипаним цукровою пудрою.