Яблучний Спас (або Другий Спас, Спас на горі) – це день, коли, за повір’ям, літо зустрічається з осінню, погода стає більш прохолодною. У цей день варто подавати на стіл ті страви, які дарує природа. Це різноманітні смаколики з яблуками, ягодами або грибами.

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На свято Яблучного Спаса приходить пора збирати яблука і заготовляти їх на зиму. Сьогодні господині готують варення із яблук, сушать їх чи консервують. Також на свято пригощають освяченими яблуками сусідів, друзів і всіх, хто цього потребує. Згідно з традицією, яблука у цей день мають особливу цілющу силу.

Сьогодні заведено збирати яблуневий урожай / Фото Unsplash

Святковою стравою на Спаса є печені яблука, можна також приготувати пироги й штруделі з яблучною начинкою. Їдять їх з узваром або грушівником – киселем зі свіжих груш.

Рецепт запечених яблук

Особливістю такого рецепту є те, що яблука запікаються у власному соку.

Час: 1 година
Порцій: 2

Ніжно та дієтично / Фото Cook Today

Інгредієнти:

  • 6 штук яблук
  • 6 чайних ложок меду

Приготування:

  1. Помиті яблука ретельно витираємо.
  2. Ножем акуратно вийняти із яблук серцевину.
  3. У кожне яблуко насипаємо 1 чайну ложку цукру. Дозування цукру регулюємо до свого смаку. Також замість цукру можна використовувати мед.
  4. У деко наливаємо трохи води та викладаємо на нього яблука.
  5. Відправляємо яблука у розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин.
  6. Подавати яблука можна у найрізноманітніший спосіб: з медом чи вершками.
  7. Чудово смакуватимуть такі яблучка й охолодженими.

Сирне печиво з яблуками

Дієтичне печиво чудово підійде тим, хто стежить за фігурою.

Час: 1 година
Порцій: 4

Ніжний смаколик / Фото Cook Today

Інгредієнти:

  • 250 грам домашнього сиру;
  • 100 грам кефіру;
  • 250 грам борошна;
  • 1-2 яблука;
  • 10 чайних ложок цукру;
  • 0,5 грам солі;
  • кориця до смаку;
  • цукрова пудра до смаку.

Приготування:

  1. Сир перетерти у блендері разом із цукром та щіпкою солі.
  2. До сиру влити кефір та просіяне борошно. Замісити тісто.
  3. Очищені яблука нарізати напівкільцями.
  4. Тісто розкачати та нарізати квадратиками.
  5. У середину квадратиків викласти яблука, посипати їх цукром та корицею і закріпити до середини краї.
  6. Викласти на деко і поставити випікатись у духовку на 20 хвилин при 180 градусах.
  7. Готове печиво накрити рушником та дати охолонути.
  8. Подавати на стіл посипаним цукровою пудрою.