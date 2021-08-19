Яблучний Спас (або Другий Спас, Спас на горі) – це день, коли, за повір’ям, літо зустрічається з осінню, погода стає більш прохолодною. У цей день варто подавати на стіл ті страви, які дарує природа. Це різноманітні смаколики з яблуками, ягодами або грибами.

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На свято Яблучного Спаса приходить пора збирати яблука і заготовляти їх на зиму. Сьогодні господині готують варення із яблук, сушать їх чи консервують. Також на свято пригощають освяченими яблуками сусідів, друзів і всіх, хто цього потребує. Згідно з традицією, яблука у цей день мають особливу цілющу силу.

Сьогодні заведено збирати яблуневий урожай / Фото Unsplash

Святковою стравою на Спаса є печені яблука, можна також приготувати пироги й штруделі з яблучною начинкою. Їдять їх з узваром або грушівником – киселем зі свіжих груш.

Рецепт запечених яблук

Особливістю такого рецепту є те, що яблука запікаються у власному соку.

Час: 1 година

Порцій: 2

Ніжно та дієтично / Фото Cook Today

Інгредієнти:

6 штук яблук

6 чайних ложок меду

Приготування:

Помиті яблука ретельно витираємо. Ножем акуратно вийняти із яблук серцевину. У кожне яблуко насипаємо 1 чайну ложку цукру. Дозування цукру регулюємо до свого смаку. Також замість цукру можна використовувати мед. У деко наливаємо трохи води та викладаємо на нього яблука. Відправляємо яблука у розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин. Подавати яблука можна у найрізноманітніший спосіб: з медом чи вершками. Чудово смакуватимуть такі яблучка й охолодженими.

Сирне печиво з яблуками

Дієтичне печиво чудово підійде тим, хто стежить за фігурою.

Час: 1 година

Порцій: 4

Ніжний смаколик / Фото Cook Today

Інгредієнти:

250 грам домашнього сиру;

100 грам кефіру;

250 грам борошна;

1-2 яблука;

10 чайних ложок цукру;

0,5 грам солі;

кориця до смаку;

цукрова пудра до смаку.

Приготування: